Tokat'ta Turhal-Zile kara yolunda iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Tokat'ta Turhal-Zile kara yolunda iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tokat'ta Turhal-Zile kara yolu Bağlarpınarı köyü mevkisinde iki otomobil çarpıştı; kazada sürücülerden biri ve araçlarda bulunanlar olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
A.B. (26) idaresindeki 60 TG 044 plakalı otomobil, Turhal- Zile kara yolu Bağlarpınarı köyü mevkisinde, Ş.A. (59) yönetimindeki 06 GFB 30 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücülerden A.B. ile araçlarda bulunan B.Ş. (21), B.A. (75), Ş.A. (74) ve M.A. (60) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA