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Muay Thai Dünya Şampiyonası'nda ikinci olan Polat, TOGÜ Rektörü Yılmaz'ı ziyaret etti

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Muay Thai Dünya Şampiyonası'nda ikinci olan Polat, TOGÜ Rektörü Yılmaz'ı ziyaret etti
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Kosova'daki U24 Muay Thai Dünya Şampiyonası'nda 86 kiloda dünya ikincisi olan Ebubekir Polat, TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti. Yılmaz, derecenin üniversite ve Tokat adına gurur verici olduğunu söyledi; Polat da teşekkür etti.

Kosova'da düzenlenen U24 Muay Thai Dünya Şampiyonası'nda 86 kiloda ikinci olan Ebubekir Polat, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti.

TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, 1-9 Eylül tarihlerinde Kosova'da düzenlenen şampiyonada mücadele eden Ebubekir Polat, dünya ikincisi oldu.

Ziyarette başarısından dolayı Polat'ı tebrik eden Yılmaz, elde ettiği derecenin üniversite ve Tokat adına gurur verici olduğunu kaydetti.

Ebubekir Polat da desteklerinden dolayı Yılmaz'a teşekkür etti.

Kaynak: AA
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