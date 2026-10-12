Tokat'ta iki otomobil Almus kavşağında çarpıştı, 4 kişi yaralandı

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Tokat'ta kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Tokat-Niksar kara yolundaki Almus kavşağında yaşandı. Tokat kent merkezi yönünde seyreden R.P. idaresindeki 34 EE 1899 plakalı otomobil, Niksar yönüne ilerleyen G.A. yönetimindeki 60 AHD 176 plakalı Volkswagen marka otomobille çarpıştı. Kazada araçlardaki toplam 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı