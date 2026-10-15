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Tokat Başçiftlik'te dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi, araçlar örtüyle korunuyor

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Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde dünden bu yana etkili olan yağmurun ardından sabah saatlerinde ilçe merkezinde dolu yağışı görüldü, dolu hayatı olumsuz etkiledi. Dolunun şiddetini artırması üzerine bazı araç sahipleri araçlarını kilim ve battaniye gibi örtülerle korumaya çalıştı.

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede dünden bu yana yağmur etkili oluyor. Sabah saatlerinde ise ilçe merkezinde dolu yağışı görüldü.

Dolunun şiddetini artırması üzerine bazı araç sahipleri, üzerine kilim, battaniye gibi örtüler sererek araçlarını korumaya çalıştı.

Kaynak: AA
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