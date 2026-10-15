Tokat Başçiftlik'te dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi, araçlar örtüyle korunuyor

Tokat Başçiftlik'te dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi, araçlar örtüyle korunuyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde dünden bu yana etkili olan yağmurun ardından sabah saatlerinde ilçe merkezinde dolu yağışı görüldü, dolu hayatı olumsuz etkiledi. Dolunun şiddetini artırması üzerine bazı araç sahipleri araçlarını kilim ve battaniye gibi örtülerle korumaya çalıştı.
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede dünden bu yana yağmur etkili oluyor. Sabah saatlerinde ise ilçe merkezinde dolu yağışı görüldü.
Dolunun şiddetini artırması üzerine bazı araç sahipleri, üzerine kilim, battaniye gibi örtüler sererek araçlarını korumaya çalıştı.
Kaynak: AA