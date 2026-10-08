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Tokat'ta 595 iş yerli yeşil sanayi sitesinde betonarme işleri yüzde 90'a ulaştı

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Tokat'ta 550 dönümlük alanda yapımı süren, 595 iş yeri kapasiteli Yeni Nesil Tokat Yeşil Sanayi Sitesi'nde betonarme çalışmalarının yüzde 90'ı tamamlandı. Maliyeti 10 milyar lirayı aşan tesis, 9 büyüklüğündeki depreme dayanıklı olarak projelendirildi ve 2028 sonunda açılacak.

Tokat'ta 550 dönümlük alanda yapımı süren, 595 iş yerinin bulunacağı Yeni Nesil Tokat Yeşil Sanayi Sitesi'nde betonarme çalışmalarının yüzde 90'ı tamamlandı. Maliyeti 10 milyar lirayı aşan projenin 2028 yılı sonunda hizmete açılması hedefleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, Türkiye genelinde 22 ilde başlatılan yeni nesil yeşil sanayi sitesi projeleri kapsamında ilk inşaat 2025 yılında Tokat'ta başladı. Eskiyen, şehir içinde kalan veya altyapısı yetersiz olan sanayi sitelerini 21. yüzyılın çevre, teknoloji ve üretim standartlarına uygun biçimde yeniden inşa etmeyi amaçlayan projelerle kentsel ve ekonomik dönüşüm hedefleniyor. İhale süreçleri tamamlanan ve 550 dönümlük alanda yapımı süren Yeni Nesil Tokat Yeşil Sanayi Sitesi'nde, 595 iş yerinin yanı sıra eğitim, kültür ve sosyal tesis alanları yer alacak. AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunan Tokat'ta inşa edilen sanayi sitesinin 9 büyüklüğündeki depreme dayanıklı olarak projelendirildiğini söyledi. Arslan, projenin tamamlandığında muhtemel depremlerde güvenli bir liman işlevi göreceğini belirtti.

Projeye ilişkin İhlas Haber Ajansına özel açıklamalarda bulunan AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, inşaat çalışmalarının öngörülen takvimin önünde ilerlediğini söyledi. Betonarme çalışmalarının yüzde 90 seviyesine ulaştığını belirten Arslan, çelik konstrüksiyon çalışmalarının da yüzde 30'unun tamamlandığını kaydetti.

"Maliyeti 10 milyar liranın üzerinde"

Sanayi sitesinin 200 bin metrekarenin üzerinde kapalı alana sahip olacağını ifade eden Arslan, "Şu anki güncel rakamlarla maliyeti 10 milyar liranın üzerinde. Böyle bir tesisin ilimize kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hassaten Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Projenin yeşil dönüşüme katkı sağlayacağını belirten Arslan, "Bittiği zaman hemşerilerimiz yeşil dönüşümü sağlamış bir sanayi sitesinden hizmet almaya devam edecekler. Türkiye'nin en modern sanayi sitesini şu anda Tokat'a yapıyoruz. İnşaatımız şu ana kadar öngörülen takvimin önünde ilerliyor. 2028 sonuna inşallah inşaatımızı yetiştirip açılışını da yapmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Afet durumunda sığınma alanı olarak da kullanılacak

Tokat'ın deprem riskine dikkat çeken Arslan, projenin bu risk dikkate alınarak planlandığını söyledi. Sanayi sitesinin 9 büyüklüğündeki depreme dayanıklı olacak şekilde inşa edildiğini ifade eden Arslan, alanın olası bir afet durumunda vatandaşların sığınabileceği bir merkez olarak da kullanılacağını belirtti.

Arslan, "Allah korusun böyle bir afet halinde de hemşerilerimizin sığınacağı bir liman olacak. Yaklaşık 200 bin metrekarenin üzerinde bir kapalı alan, son derece modern bir şekilde planlandı. Her türlü altyapısıyla, sosyal donatılarıyla beraber hemşerilerimizin hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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