Norovirüs nedir, norovirüs nasıl nerden bulaşır, norovirüs ölümcül mü, tedavisi var mı?

Norovirüs ölümcül mü sorusu, son saatlerde arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasına girdi. Mide ve bağırsak enfeksiyonlarının en yaygın nedenlerinden biri olarak bilinen virüsün özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar için taşıdığı riskler merak ediliyor. Peki, norovirüs nereden bulaşır, belirtileri nelerdir ve nasıl korunulur? Tüm merak edilenler haberimizin devamında...

NOROVİRÜS NEDİR, NASIL VE NEREDEN BULAŞIR? NOROVİRÜS ÖLÜMCÜL MÜ?

Norovirüs nedir, nasıl bulaşır, ölümcül mü? Tokat'ta binlerce kişinin mide bulantısı, karın ağrısı ve ishal şikâyetiyle hastanelere başvurmasının ardından, toplu mide-bağırsak rahatsızlıklarıyla sıkça anılan norovirüs yeniden gündeme geldi. Tokat'taki vakaların kaynağı henüz kesinleşmemiş olsa da, vatandaşlar bu yaygın virüsün belirtilerini ve korunma yollarını araştırıyor. İşte norovirüs hakkında bilinmesi gerekenler...

NOROVİRÜS NEDİR?

Norovirüs, mide ve bağırsaklarda iltihaplanmaya yol açan, oldukça bulaşıcı bir virüs grubudur. Dünya genelinde akut ishal ve kusma vakalarının en yaygın nedenlerinden biri olarak kabul edilen norovirüs, halk arasında zaman zaman "mide gribi" olarak da anılıyor. Ancak norovirüsün grip virüsüyle bir ilgisi bulunmuyor.

NOROVİRÜS NASIL BULAŞIR?

Norovirüs, son derece kolay bulaşan bir virüs. Çok az miktardaki virüs parçacığı bile hastalığa yol açabiliyor. Virüs, enfekte kişilerin dışkı ve kusmuğunda bulunuyor ve ağız yoluyla vücuda giriyor. Hasta bir kişiyle yakın temas, aynı tabak ve çatal bıçağın paylaşılması ya da hasta kişinin hazırladığı yiyeceklerin tüketilmesi, virüsün yayılmasında en sık görülen yollar arasında yer alıyor.

NOROVİRÜS NEREDEN BULAŞIR?

Norovirüs, kirlenmiş yiyecek ve içecekler aracılığıyla da bulaşabiliyor. Kirli sularla temas etmiş meyve ve sebzeler, yeterince pişirilmemiş deniz ürünleri ve hijyen kurallarına uyulmadan hazırlanan yiyecekler önemli risk kaynakları arasında bulunuyor. Virüsle kirlenmiş içme suyu da toplu vakalara yol açabiliyor. Bunun yanı sıra virüs, kapı kolları, musluklar ve tezgâhlar gibi yüzeylerde uzun süre canlı kalabildiği için, bu yüzeylere dokunduktan sonra ellerin ağza götürülmesiyle de bulaşma gerçekleşebiliyor.

NOROVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?

Norovirüs belirtileri genellikle virüsle karşılaştıktan sonraki 12 ila 48 saat içinde ortaya çıkıyor. En sık görülen belirtiler arasında mide bulantısı, kusma, ishal ve karın ağrısı yer alıyor. Bazı kişilerde hafif ateş, baş ağrısı, halsizlik ve kas ağrıları da görülebiliyor. Belirtiler genellikle 1 ila 3 gün sürüyor.

NOROVİRÜS ÖLÜMCÜL MÜ?

Norovirüs, sağlıklı kişilerin büyük çoğunluğunda birkaç gün içinde kendiliğinden geçen bir hastalık olarak seyrediyor. Ancak şiddetli kusma ve ishal, vücudun hızla sıvı kaybetmesine yol açabiliyor. Özellikle küçük çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf ya da kronik hastalığı olan kişilerde bu sıvı kaybı ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Dünya genelinde norovirüse bağlı ölümler, büyük ölçüde tedavi edilmeyen sıvı kaybı nedeniyle ve çoğunlukla bu risk gruplarında görülüyor.

NOROVİRÜS NE KADAR SÜRE BULAŞICI?

Norovirüs, belirtilerin başladığı andan itibaren bulaşıcı oluyor ve kişi iyileştikten sonraki birkaç gün boyunca da virüsü yaymaya devam edebiliyor. Bazı durumlarda virüs, iyileşmenin ardından iki haftaya kadar dışkıyla atılabiliyor. Bu nedenle iyileşme sonrasında da hijyen kurallarına dikkat edilmesi büyük önem taşıyor.

NOROVİRÜS TEDAVİSİ VAR MI?

Norovirüse karşı özel bir ilaç ya da yaygın olarak kullanılan bir aşı bulunmuyor. Tedavinin temel amacı, kaybedilen sıvının yerine konulması. Bol sıvı tüketmek ve gerektiğinde ağızdan alınan sıvı-tuz karışımlarını kullanmak, iyileşme sürecinde önem taşıyor. Antibiyotikler virüslere etki etmediği için norovirüs tedavisinde kullanılmıyor.

NE ZAMAN DOKTORA GİDİLMELİ?

İdrar miktarında belirgin azalma, ağız kuruluğu, baş dönmesi, aşırı halsizlik ya da uyuşukluk gibi sıvı kaybı belirtileri görüldüğünde vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulmalı. Çocuklarda gözyaşı olmadan ağlama ve gün boyu altının ıslanmaması da dikkat edilmesi gereken işaretler arasında bulunuyor. Dışkıda kan görülmesi, yüksek ateş ya da kusmanın uzun süre devam etmesi de mutlaka doktora danışılmasını gerektiriyor.

NOROVİRÜSTEN NASIL KORUNULUR?

Norovirüsten korunmanın en etkili yolu, elleri sık sık ve en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkamaktır. Alkol bazlı el dezenfektanlarının norovirüse karşı etkisi sınırlı olduğu için sabunla el yıkamanın yerini tutmuyor. Meyve ve sebzelerin iyice yıkanması, deniz ürünlerinin iyice pişirilmesi ve hasta kişilerin başkaları için yemek hazırlamaması önem taşıyor. Hasta kişinin kullandığı yüzeylerin çamaşır suyu içeren temizlik ürünleriyle temizlenmesi, kirlenen giysi ve çarşafların ise sıcak suyla yıkanması öneriliyor.