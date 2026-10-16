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Tokat'ta ambulansa yol vermeyen sürücü, diğer sürücülerin uyarısıyla kenara çekildi

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Tokat'ta ambulansa yol vermeyen sürücü, diğer sürücülerin uyarısıyla kenara çekildi
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Tokat kent merkezindeki Niksar Kavşağı'nda trafikte ilerlemekte güçlük çeken ambulansa, araçlarından inen diğer sürücüler öndeki sürücüyü uyararak yol açtı. Önündeki aracın kenara çekilmesiyle yoluna devam eden ambulansın o anları araç içi kamerasınca kaydedildi.

Tokat kent merkezinde trafikte ilerlemekte güçlük çeken ambulansa, araçlarından inen sürücülerin müdahalesiyle yol açıldı. O anlar bir aracın kamerasına yansıdı.

Olay, kent merkezindeki Niksar Kavşağı'nda meydana geldi. Trafikte bulunan bir aracın sürücüsü kenara çekilmeyince, arkasından gelen ambulans ilerlemekte güçlük çekti. Durumu fark eden diğer sürücüler, araçlarından inerek ambulansın önünde bulunan sürücüyü uyardı ve aracını kenara çekmesi için yönlendirdi. Aracın kenara alınmasıyla geçiş alanı açılan ambulans, yoluna devam etti. Sürücülerin araçlarından inerek yol açmaya çalışması ve ambulansın kavşaktan geçişi, araç içi kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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