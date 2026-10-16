Tokat'ta ambulansa yol vermeyen sürücü, diğer sürücülerin uyarısıyla kenara çekildi

Tokat kent merkezinde trafikte ilerlemekte güçlük çeken ambulansa, araçlarından inen sürücülerin müdahalesiyle yol açıldı. O anlar bir aracın kamerasına yansıdı.

Olay, kent merkezindeki Niksar Kavşağı'nda meydana geldi. Trafikte bulunan bir aracın sürücüsü kenara çekilmeyince, arkasından gelen ambulans ilerlemekte güçlük çekti. Durumu fark eden diğer sürücüler, araçlarından inerek ambulansın önünde bulunan sürücüyü uyardı ve aracını kenara çekmesi için yönlendirdi. Aracın kenara alınmasıyla geçiş alanı açılan ambulans, yoluna devam etti. Sürücülerin araçlarından inerek yol açmaya çalışması ve ambulansın kavşaktan geçişi, araç içi kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı