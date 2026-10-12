Tokat okullar tatil mi, yarın Tokat’t okullar yok mu?

Yarın Tokat'ta okullar yok mu sorusu, son saatlerde arama motorlarında en çok sorgulanan başlıklar arasına girdi. Eğitime ara verilip verilmeyeceği, hangi ilçeleri kapsayacağı ve tatil kararının hangi kademelerde uygulanacağı öğrenciler ve veliler tarafından merakla bekleniyor. Peki, Tokat'ta okullar tatil mi, Valilikten konuya ilişkin bir açıklama yapıldı mı? Tüm merak edilenler haberimizin devamında...

TOKAT'TA OKULLAR TATİL Mİ? YARIN (13 EKİM SALI) TOKAT'TA OKULLAR VAR MI, YOK MU?

Tokat'ta okullar tatil mi, yarın Tokat'ta okullar yok mu? Tokat'ta hafta sonu boyunca binlerce kişinin mide bulantısı, karın ağrısı ve ishal şikâyetiyle hastanelere başvurmasının ardından Valilik, 12 Ekim Pazartesi günü il merkezinde eğitime bir günlük ara vermişti. Bu gelişmenin ardından öğrenciler ve veliler, 13 Ekim Salı günü okulların açık olup olmayacağını merak etmeye başladı. İşte Tokat'ta okulların durumuyla ilgili son bilgiler...

TOKAT'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Tokat'ta 13 Ekim Salı günü için alınmış bir tatil kararı bulunmuyor. Bu nedenle il genelinde eğitim öğretim faaliyetleri yarın normal şekilde devam edecek. Öğrenciler, bir günlük aranın ardından yeniden ders başı yapacak.

TOKAT'TA NE OLDU?

Tokat'ta 9 Ekim Cuma akşamından itibaren mide bulantısı, karın ağrısı ve şiddetli ishal şikâyetiyle sağlık kuruluşlarına başvuran vatandaşların sayısı kısa sürede hızla arttı. Tokat Valiliği'nin açıklamasına göre bu süreçte 2 bin 914 kişi benzer sindirim sistemi şikâyetleriyle hastanelere başvurdu. Yaşanan yoğunluk nedeniyle kentte sağlık birimleri alarma geçti.

SALGININ KAYNAĞI ARAŞTIRILIYOR

Toplu rahatsızlıkların kaynağını belirlemek amacıyla şebeke sularından numuneler alınarak incelenmek üzere Ankara'ya gönderildi. Salgının nedenine ilişkin kesin bilgiler, laboratuvar incelemelerinin sonuçlanmasının ardından netlik kazanacak.

12 EKİM'DE OKULLAR NEDEN TATİL EDİLDİ?

Tokat Valiliği, hastanelerde tedavi altına alınan çocukların sağlık durumlarının iyiye gitmesinin ardından, rahatsızlığın okullarda öğrenciler arasında yayılma riskine karşı önlem aldı. Bu kapsamda 12 Ekim Pazartesi günü il merkezindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitime ara verildi. Tatil süresince okullarda kapsamlı dezenfeksiyon ve temizlik çalışmaları gerçekleştirildi.

HAMİLE VE ENGELLİ PERSONELE İDARİ İZİN

Valilik, alınan tedbirler kapsamında yalnızca okullarla sınırlı kalmadı. 12 Ekim Pazartesi günü kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel de idari izinli sayıldı.

VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Yetkililer, mide bulantısı, karın ağrısı ya da ishal gibi şikâyetleri olan vatandaşların vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurmasını öneriyor. Salgının kaynağı netleşene kadar Valilik ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılacak duyuruların yakından takip edilmesi ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi önem taşıyor.