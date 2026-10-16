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Tokat'ta Zile-Turhal kara yolunda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı, 5 kişi yaralandı

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Tokat'ta Zile-Turhal kara yolunda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı, 5 kişi yaralandı
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Tokat'ta Zile-Turhal kara yolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere sevk edildi; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tokat'ta iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Zile-Turhal kara yolunda Ş.A. idaresindeki 06 GBF 039 plakalı otomobil, karşı şeritten gelen A.B. idaresinde ki 60 TG 044 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücüler Ş.A. ve A.Bi ile yolcular B.A., Ş.A., M.A. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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