Tokat Zile'de çocukluk arkadaşını tüfekle öldüren şüpheli, polisi arayıp ihbar etti

Tokat'ın Zile ilçesinde çocukluk arkadaşının vurduğu genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 02.00 sıralarında ilçe merkezi Bahçelievler Mahallesi Akif Bey Sokak'taki meydanda meydana geldi. B.G.(22), henüz bilinmeyen bir nedenle Enes Ertaş'a kırma tüfekle ateş etti. Ertaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayın ardından B.G. polisi arayarak bir kişiyi vurduğunu söyledi. Ertaş ile B.G.'nin çocukluk arkadaşı olduğu öğrenildi. B.G. gözaltına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı