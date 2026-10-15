TOGÜ'de bağımlılıkla mücadelede katkı sunan eğitmenlere teşekkür belgesi verildi

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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ), bağımlılıkla mücadele kapsamında düzenlenen eğitim programına katkı sağlayan eğitmenlere teşekkür belgesi verildi.

TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, TOGÜ, Tokat İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Yeşilay iş birliğinde yürütülen "Bağımlılıkla Mücadelede Üniversite Temelli Eğitim Modeli: Farkındalık, Önleme ve Sağlıklı Kampüs Yaklaşımı" programına katkı sunan eğitmenler için tören düzenlendi.

Rektörlük Senato Salonu'nda gerçekleştirilen programa Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mücahit Eğri ve eğitimlerde görev alan eğitmenler katıldı.

Rektör Yılmaz, bağımlılıkla mücadelede toplumsal farkındalığın artırılması ve kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkati çekerek, eğitim faaliyetlerine katkı sağlayan eğitmenlere teşekkür etti.

Programda, bağımlılıkla mücadele konusunda bilinçlendirme çalışmalarında görev alan eğitmenlere teşekkür belgeleri verildi.

Kaynak: AA