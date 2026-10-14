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Tokat Başçiftlik'te beyaz patates hasadı başladı, dönümde 1,5 ton bekleniyor

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Tokat Başçiftlik'te beyaz patates hasadı başladı, dönümde 1,5 ton bekleniyor
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Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde tescilli 'Başçiftlik beyazı' patatesin hasadı başladı. İlçede yaklaşık 500 dönüm alanda ekilen patateste dönüm başına 1,5 ton civarında verim beklenirken, ilkbahardaki aşırı yağışlara rağmen üretici hasattan memnun.

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde yetiştirilen tescilli patates türü "Başçiftlik beyazı"nın hasadına başlandı.

Bölge insanının geçim kaynaklarının başında yer alan beyaz patates, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Tarım ve Orman Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğünce 2016'da tescillenerek "Başçiftlik beyazı" ismini aldı.

İlçe genelinde yaklaşık 500 dönüm alanda mayıs ayının ortalarında ekimi yapılan patates, eylül-ekim döneminde hasat ediliyor. İlçede bu yıl dönüm başına verimin 1,5 ton civarında olması bekleniyor.

Patates üreticisi Yılmaz Kılınç, yaptığı açıklamada, ilkbahar aylarında etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle ekim döneminde bazı zorluklar yaşadıklarını ancak hasat döneminde karşılaştıkları tablodan memnun olduklarını belirtti.

Ürettikleri patateslerin coğrafi işaretli olduğunu belirten Kılınç, şunları söyledi:

"İlkbahardaki aşırı yağışlar sebebiyle sıkıntılar yaşamış olsak da elde ettiğimiz hasat yüzümüzü güldürdü. Başçiftlik beyazının pazar ağı oldukça geniş. Patatesi Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere metropol şehirlere de gönderiyoruz. Patatesleri çevre illerin yanı sıra Samsun, Ordu, Trabzon ve Giresun gibi Karadeniz illerine ve İstanbul ile Ankara gibi büyükşehirlere sevk ediyoruz. Kendine has beyaz rengi ve yüksek nişasta oranıyla diğer patates türlerinden ayrılan Başçiftlik beyazı mutfakta çok yönlü kullanımıyla da tüketicilerin ilk tercihleri arasında yer alıyor. Yüksek besin değeri ve lezzeti sayesinde özellikle haşlamalık, kızartmalık ve kumpirlik olarak yoğun ilgi görüyor."

Kaynak: AA
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