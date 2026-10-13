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Tokat'ta norovirüs uyumlu şikayetlerde kesin sonuç yok, başvurular sürüyor

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Tokat'ta norovirüs uyumlu şikayetlerde kesin sonuç yok, başvurular sürüyor
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Tokat'ta 9 Ekim'den bu yana görülen sağlık şikayetleriyle hastanelere başvurular sürüyor. Serhat Karaman, belirtilerin norovirüsle uyumlu olduğunu ancak kesin tetkik sonucu açıklanmadığını, çocuklar, bebekler, yaşlılar ve kronik hastalarda dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Tokat'ta hastanelere başvuruların sürdüğü sağlık şikayetlerine ilişkin açıklama yapan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serhat Karaman, belirtilerin norovirüs enfeksiyonuyla uyumlu olduğunu ancak henüz kesinleşmiş bir tetkik sonucunun açıklanmadığını söyledi.

Tokat'ta 9 Ekim Cuma akşamından itibaren görülen sağlık şikayetlerinin ardından hastanelere başvurular sürüyor. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serhat Karaman, hastaların şikayetleri ve tedavi süreçlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hastaların daha çok bulantı ve halsizlik şikayetiyle başvurduğunu belirten Karaman, bazı hastalarda ishal, kas ağrısı ve baş ağrısının da görüldüğünü ifade etti. Karaman, "Belirtiler daha çok norovirüsü andırıyor ama kesinleşmiş bir tetkik sonucu henüz açıklanmadı. Norovirüs olduğunu düşünürsek klinik keşifleri bununla uyumlu" dedi.

Sağlıklı yetişkinlerde şikayetlerin genellikle 2 ila 3 gün içerisinde gerileyebildiğini belirten Karaman, çocuklar, bebekler, yaşlılar ve kronik hastalığı bulunan kişilerde daha dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Sıvı kaybına dikkat çekti

Hastalarda kaybedilen sıvının yerine konmasının önemine değinen Karaman, hekim önerisi olmadan antibiyotik kullanılmaması gerektiğini söyledi. Tekrar başvuran hastalarda kramp tarzı karın ağrıları, halsizlik ve kusmaya bağlı yeme içme sorunlarının öne çıktığını aktaran Karaman, "Yeme içmesi bozulmuş hastalarımıza serumla sıvı desteği sağlıyoruz. Belli bir süre takip ettikten sonra hastalarımızı taburcu ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kendi birimlerinde açıklama yaptığı sırada yatarak tedavi gören hasta bulunmadığını dile getiren Karaman, başvuruların ise devam ettiğini kaydetti. Cumartesi gününden itibaren başvurularda artış yaşandığını belirten Karaman, bugün başvuruların bir miktar azaldığını ifade etti.

Kişisel hijyen uyarısı

Etkenin norovirüs olması durumunda kişiden kişiye bulaşın da söz konusu olabileceğini belirten Karaman, kişisel hijyene dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Karaman, şikayeti bulunan kişilerin bu süreçte özellikle çocuklar ve yaşlılarla yakın temastan kaçınmasını önerdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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