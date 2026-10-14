Tokat'ta yaklaşık 5 bin başvuru sonrası içme suyu tahlillerinde sorun çıkmadı

Tokat Valiliği, kentte bulantı ve kusma gibi şikayetlerle vatandaşların hastanelere başvurmasının ardından içme suyundan alınan numuneler üzerinde yapılan tahlillerde herhangi bir soruna rastlanmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il merkezinde 9 Ekim akşam saatlerinden itibaren bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle sağlık kuruluşlarına başvurular yapılması üzerine ilgili kurumların inceleme başlattığı aktarıldı.

Şikayetlerin nedeninin belirlenmesine yönelik çalışmaların ilgili kurumların koordinasyonunda gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada,??????? şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda il merkezimizin farklı noktalarından alınan içme suyu numuneleri, ayrıntılı analiz yapılmak üzere Ankara Halk Sağlığı Referans Laboratuvarına gönderilmiştir. İçme suyu numunelerinin sonuçlarında herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmamıştır. Öte yandan söz konusu şikayetlerle sağlık kuruluşlarımıza başvuran vatandaşlarımızın sayısında belirgin bir düşüş gözlemlenmekle birlikte yine de vatandaşlarımızın, özellikle de öğrencilerimizin kişisel hijyen ve temizlik kurallarına dikkat etmeleri, bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal gibi şikayetlerin görülmesi halinde en yakın sağlık kuruluşuna müracaat etmeleri önemle rica olunur."

Tokat'ta kent merkezinde 9 Ekim Cuma günü akşam saatlerinden itibaren bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle yaklaşık 5 bin kişinin hastanelere başvurması üzerine inceleme başlatılmıştı. Bu kapsamda şehrin farklı noktalarından alınan içme suyu numuneleri, ayrıntılı inceleme yapılmak üzere Ankara Halk Sağlığı Referans Laboratuvarına gönderilmişti.

Kaynak: AA