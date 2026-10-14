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Tokat'ta aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi, yollar göle döndü

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Tokat'ta aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi, yollar göle döndü
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Tokat kent merkezinde aniden etkili olan gök gürültülü-kuvvetli sağanak, gündelik hayatı olumsuz etkiledi. Yağıştan kaçanlar kapalı alanlara sığınırken hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı, yollar göle döndü; sağanak kısa sürdüğü için şehirde olumsuzluk yaşanmadı.

Tokat'ta bir anda etkili olan kuvvetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Tokat kent merkezinde etkili olan gök gürültülü-kuvvetli sağanak yağış gündelik hayatın rutinini değiştirdi. Aniden bastıran yağışla ıslanmak istemeyenler bir anda kapalı alanlara kaçıştı. Hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Yollar adeta göle dönerken, kuvvetli sağanak yağışın kısa sürmesi ile şehirde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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