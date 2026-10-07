TBMM'de Yusuf Beyazıt Başkan Vekilliğine, Mehmet Taytak İdare Amirliğine seçildi

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TBMM Genel Kurulu'nda, Başkanlık Divanı'nda Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) grubuna düşen Başkan Vekilliğine Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) grubuna düşen İdare Amirliğine Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak seçildi. Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu'nda Yeni Parti grubuna düşen üyeliğe İzmir Milletvekili Murat Bakan seçilirken, çeşitli ihtisas komisyonlarında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) grubuna düşen üyelikler için de seçim yapıldı.

TBMM Genel Kurulu, Başkanlık Divanı'nın Genel Kurula sunuşlarının ardından gündemin "Seçim" kısmına geçti. Genel Kurul'da, CHP Grup Başkanlığının Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar'ın Avrupa Birliği Uyum Komisyonu üyeliğinden, Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı'nın Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyeliğinden, Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar'ın ise Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu üyeliğinden geri çekildiğine ilişkin yazısının 7 Ekim'de Başkanlığa ulaştığı bildirildi.

ALTI TEZKERE KABUL EDİLDİ

TBMM Başkanlığının dış ilişkiler kapsamında sunduğu altı tezkere Genel Kurul'da kabul edildi.

İlk tezkerede, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay'ın, Varşova Güvenlik Forumu Başkanı Katarzyna Pisarska'nın davetine icabetle 11-14 Ekim 2026 tarihlerinde Varşova'da düzenlenecek 13. Varşova Güvenlik Forumu'na iştirak etmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Tezkere, Genel Kurul'da yapılan oylamada kabul edildi.

İkinci tezkerede, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu'nun, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) tarafından 12-13 Ekim 2026 tarihlerinde İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenecek BM Belediye Başkanlığı Forumu'nun 6'ncı Toplantısı'na katılması hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Üçüncü tezkerede ise TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve beraberindeki heyetin, 26 Ekim 2026 tarihinde düzenlenecek NATO Parlamenter Asamblesi (NATO-PA) Müttefik Parlamentoların Savunma Komisyonu Başkanları Toplantısı'na katılımı Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Dördüncü tezkerede TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki heyetin İtalya'da düzenlenecek Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'na katılımı, beşinci tezkerede ise 4-6 Kasım 2026 tarihlerinde İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenecek "AB'nin Ortak Dış ve Güvenlik Politikası ile Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası" konulu Parlamentolar Arası Konferans'a katılım sağlanması hususu yer aldı.

Son tezkerede de TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki heyetin Kırgızistan'da düzenlenecek TÜRKPA 15'inci Genel Kurulu'na katılımı Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Söz konusu altı tezkerenin tamamı yapılan oylamalar sonucunda kabul edildi.

BAŞKANLIK DİVANI'NDA İKİ YENİ GÖREVLENDİRME

Gündemin "Seçim" bölümünde, TBMM Başkanlık Divanı'nda boş bulunan ve AK Parti grubuna düşen Başkan Vekilliği için Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt'ın adaylığı Genel Kurul'da kabul edildi.

MHP grubuna düşen İdare Amirliği için ise Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak'ın adaylığı Genel Kurul'da kabul edildi.

GÜVENLİK VE İSTİHBARAT KOMİSYONU ÜYELİĞİNE MURAT BAKAN

Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu'nda boş bulunan ve Yeni Parti grubuna düşen bir üyelik için İzmir Milletvekili Murat Bakan aday gösterildi. Bakan'ın adaylığı Genel Kurul'da kabul edildi.

CHP'NİN KOMİSYON ÜYELİKLERİ YENİDEN BELİRLENDİ

Genel Kurul'da daha sonra ihtisas komisyonlarında boş bulunan ve CHP grubuna düşen üyelikler için seçim yapıldı.

Avrupa Birliği Komisyonu'nda boş bulunan bir üyelik için Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nda boş bulunan bir üyelik için Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda boş bulunan bir üyelik için de Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu'nda boş bulunan bir üyelik için ise Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar'ın adaylıkları oylanarak kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu, "Denetim konuları ve kanun teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için" 8 Ekim 2026 Perşembe günü saat 14.00'te yeniden toplanmak üzere kapatıldı.

Kaynak: ANKA