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Amasya, Tokat ve Çorum valileri Samsun'da bölgesel iş birliğini görüştü

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Amasya, Tokat ve Çorum valileri Samsun'da bölgesel iş birliğini görüştü
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Amasya Valisi Önder Bakan, Tokat Valisi Abdullah Köklü ve Çorum Valisi Ali Çalgan, Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti. Görüşmede, Kuzey Anadolu Bölgesi'nde tarımdan turizme, ticaretten sanayiye birçok alanda bölgesel iş birlikleri değerlendirildi.

Amasya Valisi Önder Bakan, Tokat Valisi Abdullah Köklü ve Çorum Valisi Ali Çalgan, Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti. Görüşmede, Kuzey Anadolu Bölgesi'nde farklı sektörlerde yapılabilecek iş birlikleri ele alındı.

Amasya Valisi Önder Bakan, Tokat Valisi Abdullah Köklü ve Çorum Valisi Ali Çalgan, Vali Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen görüşmede, Kuzey Anadolu Bölgesi'nin ekonomik ve sosyal potansiyelinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi. Tarımdan turizme, ticaretten sanayiye kadar pek çok alanda bölgesel iş birliklerinin geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede ayrıca savunma sanayi, teknolojik yatırımlar, AR-GE ve tasarım merkezleri, otomotiv, gıda, bilişim ve teknoparklar ile eğitim ve sağlık alanlarında gerçekleştirilebilecek ortak çalışmalar ele alındı.

Valiler, bölgede farklı sektörlerde ortak projelerin geliştirilmesi ve mevcut iş birliklerinin güçlendirilmesi konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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