Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Tokat'ta 12 Ekim Pazartesi günü eğitim-öğretime verilen aranın ardından gözler 13 Ekim Salı günü okulların durumuna çevrildi. Kent merkezinde görülen bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetleri nedeniyle başlatılan hijyen ve dezenfeksiyon çalışmaları sonrası Tokat Valiliği'nin yeni bir tatil kararı alıp almadığı merak ediliyor. Peki, Tokat'ta yarın okullar tatil mi, Tokat Valiliği tatili uzattı mı? 13 Ekim Salı Tokat'ta okullar tatil mi? İşte detaylar...

TOKAT'TA 13 EKİM SALI OKULLAR TATİL Mİ?

Tokat'ta 13 Ekim 2026 Salı günü okulların tatil edildiğine ilişkin yeni bir açıklama yapılmadı. Tokat Valiliği tarafından duyurulan karar kapsamında, il merkezinde eğitim-öğretime yalnızca 12 Ekim Pazartesi günü ara verildi. Mevcut bilgilendirmeye göre 13 Ekim Salı günü eğitim-öğretimin devam etmesi planlanıyor.

TOKAT VALİLİĞİ TATİLİ UZATTI MI?

Tokat Valiliği, sağlık kuruluşlarına yapılan yoğun başvuruların ardından eğitim binalarında hijyen ve dezenfeksiyon çalışmaları yürütülmesi amacıyla 12 Ekim Pazartesi günü için tatil kararı aldı. Açıklamada, çalışmaların en yüksek sterilizasyon şartlarında tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi.

13 Ekim Salı günü için tatilin uzatıldığına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle duyurulan karar, Tokat il merkezindeki eğitim kurumlarında 12 Ekim Pazartesi günüyle sınırlı kaldı. Güncel resmi açıklama yapılırsa haberimiz güncellenecektir.

TOKAT'TA OKULLAR NEDEN TATİL EDİLDİ?

Tokat'ta 9 Ekim Cuma günü akşam saatlerinden itibaren kent merkezindeki hastanelere bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle çok sayıda vatandaş başvurdu. Yaşanan gelişmelerin ardından Tokat Valiliği tarafından eğitim binalarında kapsamlı hijyen ve dezenfeksiyon çalışması başlatıldığı bildirildi.

Çalışmaların en yüksek sterilizasyon şartlarında tamamlanabilmesi amacıyla 12 Ekim 2026 Pazartesi günü Tokat il merkezinde eğitim-öğretime bir gün ara verildi.

Karar; il merkezindeki tüm resmi ve özel ilk, orta ve lise dengi örgün eğitim kurumlarını, yaygın eğitim merkezlerini, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerini kapsadı.