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Tokat Niksar'da kaçak kazıya suçüstü yakalanan 3 zanlı gözaltına alındı

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Tokat Niksar'da kaçak kazıya suçüstü yakalanan 3 zanlı gözaltına alındı
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Tokat'ın Niksar ilçesinde kaçak kazı yapan 3 zanlı, Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince suçüstü yakalandı. İsmetpaşa Mahallesi Karabodur mevkisindeki kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.

Tokat'ın Niksar ilçesinde kaçak kazı yapan 3 zanlı gözaltına alındı.

Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İsmetpaşa Mahallesi Karabodur mevkisinde kaçak kazı yapan M.D. (51), Ü.D. (37) ve E.K'yi (61) suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin kazıda kullandıkları malzemelere el konuldu.

Kaynak: AA
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