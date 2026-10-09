Tokat Niksar'da kaçak kazıya suçüstü yakalanan 3 zanlı gözaltına alındı

Tokat Niksar'da kaçak kazıya suçüstü yakalanan 3 zanlı gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tokat'ın Niksar ilçesinde kaçak kazı yapan 3 zanlı, Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince suçüstü yakalandı. İsmetpaşa Mahallesi Karabodur mevkisindeki kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.
Tokat'ın Niksar ilçesinde kaçak kazı yapan 3 zanlı gözaltına alındı.
Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İsmetpaşa Mahallesi Karabodur mevkisinde kaçak kazı yapan M.D. (51), Ü.D. (37) ve E.K'yi (61) suçüstü yakaladı.
Şüphelilerin kazıda kullandıkları malzemelere el konuldu.
Kaynak: AA