Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralanarak hastanelere kaldırıldı

Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralanarak hastanelere kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tokat-Niksar kara yolu Gökdere Kavşağı'nda iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücü ve araçlarda bulunan toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Tokat'ta 2 otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
S.A. (52) idaresindeki 60 HP 001 plakalı otomobil, Tokat- Niksar kara yolu Gökdere Kavşağı'nda N.U. (79) yönetimindeki 60 AK 210 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücü N.U. ile araçlarda bulunan A.U. (75), Z.T. (60), A.A. (46), G.A. (54) ve E.A. (16) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA