Tokat Niksar'da ormanda dedektörle kaçak define arayan 3 kişi suçüstü yakalandı

Tokat'ın Niksar ilçesinde ormanlık alanda dedektör ve alan tarama cihazıyla kaçak define arayan 3 kişi, polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, devriye sırasında İsmetpaşa Mahallesi Karabodur mevkisindeki ormanlık alanda şüphelendikleri 3 kişiyi kontrol etti. Yapılan incelemede M.D. (51), Ü.D. (37) ve E.K.'nin (61) dedektör ve alan tarama cihazıyla define aradıkları tespit edildi. Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan şüphelilerle birlikte 1 dedektör ile 1 alan tarama cihazı ele geçirildi. Olayla ilgili 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefetten soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı