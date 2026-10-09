Tokat Niksar'da ormanda dedektörle kaçak define arayan 3 kişi suçüstü yakalandı

Tokat Niksar'da ormanda dedektörle kaçak define arayan 3 kişi suçüstü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tokat'ın Niksar ilçesinde ormanlık alanda kaçak define arayan 3 kişi, polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Şüphelilerin dedektör ve alan tarama cihazı kullandığı belirlenirken 1 dedektör ile 1 alan tarama cihazı ele geçirildi, soruşturma başlatıldı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde ormanlık alanda dedektör ve alan tarama cihazıyla kaçak define arayan 3 kişi, polis ekiplerince suçüstü yakalandı.
Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, devriye sırasında İsmetpaşa Mahallesi Karabodur mevkisindeki ormanlık alanda şüphelendikleri 3 kişiyi kontrol etti. Yapılan incelemede M.D. (51), Ü.D. (37) ve E.K.'nin (61) dedektör ve alan tarama cihazıyla define aradıkları tespit edildi. Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan şüphelilerle birlikte 1 dedektör ile 1 alan tarama cihazı ele geçirildi. Olayla ilgili 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefetten soruşturma başlatıldı.