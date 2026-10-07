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AK Parti Sözcüsü Çelik, TBMM Başkanvekili seçilen Yusuf Beyazıt'ı tebrik etti

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TBMM Başkanvekilliğine seçilen AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt'ı tebrik etti. Çelik, NSosyal hesabındaki paylaşımında Beyazıt'a başarılar diledi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TBMM Başkanvekilliğine seçilen AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt'ı tebrik etti.

Çelik, NSosyal hesabındaki paylaşımında, "TBMM Başkanvekilliği görevine seçilen AK Parti Tokat Milletvekilimiz Sayın Yusuf Beyazıt'ı tebrik ediyoruz. Başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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