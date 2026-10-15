Haberler

SOLOTÜRK, 17 Ekim'de Tokat Havalimanı'ndaki gösteri öncesi prova uçuşu yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
SOLOTÜRK, 17 Ekim'de Tokat Havalimanı'ndaki gösteri öncesi prova uçuşu yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi ekibi SOLOTÜRK, 17 Ekim Cumartesi günü Tokat Havalimanı'nda gerçekleştireceği gösteri öncesinde Tokat semalarında prova uçuşu yaptı. Gösteri uçuşu 17 Ekim Cumartesi günü Tokat Havalimanı'nda yapılacak; etkinliğe tüm vatandaşlar davet edildi.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi ekibi SOLOTÜRK, 17 Ekim Cumartesi günü Tokat Havalimanı'nda gerçekleştireceği gösteri öncesinde prova uçuşu yaptı.

Tokat'ta düzenlenecek gösteri için kente gelen SOLOTÜRK, hazırlıkları kapsamında Tokat semalarında prova uçuşu gerçekleştirdi. SOLOTÜRK'ün gösteri uçuşu, 17 Ekim Cumartesi günü Tokat Havalimanı'nda yapılacak. Etkinliğe tüm vatandaşlar davet edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
13 kez burun ameliyatı olan Murat Dalkılıç'ın son hali dikkat çekti

Tam 13 kez ameliyat olmuştu! Ünlü şarkıcının son hali ortaya çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Elvin Levinler'in sel sırasında yaptığı paylaşım tepki çekti: Arabada mahsur kalmışızdır. Burada kiminle vakit geçirmek isterdiniz?

İstanbul felaketi yaşarken yaptığı paylaşım tepki çekti: Arabada...
Nazan Öncel: Bütün yollar sele teslim, mahsur kaldık

İstanbul'daki sağanakta Nazan Öncel de mahsur kaldı: Felaket...
İstanbul'daki kuru dere yağmurda adeta delirdi

İstanbul'daki kuru dere yağmurda adeta delirdi! Korku saçtı
İstanbul'da afetin büyüklüğün gösteren görüntü! Araç stadyumun içine sürüklendi

Afetin büyüklüğün gösteren görüntü! Araç stadyumun içine sürüklendi
Fenerbahçe'de 6-0'lık yıkım sonrası öfke patlaması: Kulübü rezil ettin

6-0'lık yıkım sonrası olanlar oldu: Kulübü rezil ettin
Benzine dev indirim geliyor! Psikolojik eşik kırılacak

Dev indirim geliyor! Psikolojik eşik kırılacak
Terörist Mihraç Ural'ın ilk görüntüleri yayınlandı

Terörist Mihraç Ural'ın ilk görüntüleri yayınlandı