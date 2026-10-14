Tokat'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi, Sulusokak'ta sürücüler güçlük çekti

Tokat'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi, Sulusokak'ta sürücüler güçlük çektiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tokat'ta etkili olan sağanak yağış kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Kentin tarihi Sulusokak mevkisinde sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, kent merkezindeki bazı noktalarda su birikintileri oluştu.
TOKAT'ta sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kentin tarihi Sulusokak mevkisinde yağış nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Kent genelinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın ardından kent merkezindeki bazı noktalarda su birikintileri oluştu. Kentin tarihi yerleşim yerlerinden Sulusokak mevkisinde sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı