Haberler

Bekir Bozdağ'ın yerine geçecek isim belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bekir Bozdağ'ın yerine geçecek isim belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı Haber Videosunu İzle
Bekir Bozdağ'ın yerine geçecek isim belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Başkanvekilliği görevinden sağlık sorunları nedeniyle istifa eden Bekir Bozdağ'ın yerine geçecek isim belli oldu. AK Parti'nin yeni TBMM Başkanvekili Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt olurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan Bozdağ'a yaklaşık 3,5 yıllık görevi için teşekkür etti, Beyazıt'a başarı diledi.

ürkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekilliği görevinden sağlık sorunları nedeniyle istifa eden Bekir Bozdağ'ın yerine geçecek isim netleşti. Ak Parti'nin yeni TBMM Başkanvekili, Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BOZDAĞ'A TEŞEKKÜR

Görev değişimine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık 3,5 yıldır bu görevi yürüten Bekir Bozdağ'a fedakarlıkları için teşekkür etti. Yeni Başkanvekili Yusuf Beyazıt'a yeni görevinde başarılar dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

YUSUF BEYAZIT'A BAŞARI DİLEĞİ

"Yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekilliği görevini yaklaşık üç buçuk yıldır büyük bir fedakarlıkla yürüten dava arkadaşım Bekir Bozdağ kardeşime en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Başkanvekilliği vazifesini devralacak Tokat Milletvekilimiz Yusuf Beyazıt kardeşimize de Cenab-ı Allah'tan başarılar diliyorum."

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
2026-KPSS lisans sonuçları açıklandı

Yüz binlerce adayın heyecanla beklediği sınav sonuçları açıklandı
PKK silahları tamamen bırakıyor! DEM Partili Bakırhan tarih verdi

Terör örgütü PKK'dan radikal karar! Tarih bile verildi

Uygulama noktasında silahlı saldırı! 1 polisimiz şehit oldu, zanlı intihara kalkıştı

Hain saldırı! Polisimiz şehit oldu, zanlı aynı silahla kendini vurdu
Kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede yeni dönem! Parasal sınırlar değişti

Milyonları ilgilendiren karar Resmi Gazete'de! Tüm hesaplar sil baştan
AK Parti'de tarihi gün! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri tezahüratla kesildi: İzmir bugün bir başka

Erdoğan'ın sözleri tezahüratla kesildi: İzmir bugün bir başka
Türkiye'de denizden hazine çıktı! Hemen teslim etti

Denizden hazine çıktı! Hemen oraya koştu
58 kiloya düşen Didem Balçın açıkladı: Zayıflama iğnesi kullanmadım

58 kiloya düşen ünlü oyuncu: Zayıflama iğnesi kullanmadım
Müslüman iki komşu ülke birbirine girdi: Sabrımızı zorlamayın

Müslüman iki komşu ülke birbirine girdi: Sabrımızı zorlamayın