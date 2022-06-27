Tarkan Haberleri - Tarkan Kimdir - Haberler

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Tarkan Haberleri

Tarkan haber, Tarkan son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Tarkan

Tarkan Biyografisi

Doğum Tarihi17.10.1972

Tarkan Kimdir ?

Tarkan Tevetoğlu (d. 17 Ekim 1972), Türk şarkıcı ve şarkı yazarı. Tarkan Tevetoğlu, 17 Ekim 1972'de Neşe ve Ali Tevetoğlu çiftinin çocuğu olarak Batı Almanya'nın Renanya-Palatina eyaletinde yer alan Alzey kasabasında dünyaya geldi. Neşe Tevetoğlu, Tarkan adlı çizgi roman karakterinden etkilenerek oğluna bu adı verdi
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