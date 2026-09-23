Tarkan RAMS Park'a gelemiyor! Galatasaray'dan flaş karar

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Tarkan'ın Galatasaray'ın iç saha maçlarını oynadığı RAMS Park'ta konser vermesi için planlanan organizasyonla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

KULÜP 1 MİLYON EURO TALEP ETTİ

Gazeteci Ali Naci Küçük'ün aktardığına göre özel bir banka, geçtiğimiz şubat ayında Galatasaray yönetimiyle iletişime geçerek RAMS Park'ta Tarkan konseri düzenlemek istediğini bildirdi.

Galatasaray yönetiminin ise konser için sahanın tahsisi ve kullanım bedeli olarak 1 milyon euro talep ettiği belirtildi. Bu bedelin, konser sonrasında saha zemininde oluşabilecek hasarın giderilmesi ve zeminin yenilenmesi maliyetlerini kapsadığı aktarıldı.

ORGANİZASYON TARAFINDAN TEPKİ

Görüşmelerin devam ettiği süreçte Galatasaray yönetiminin nisan veya mayıs aylarında organizasyona olumsuz yanıt verdiği öne sürüldü. Konser tarihine yaklaşık bir ay kala gelen ret kararının organizasyon tarafında tepkiyle karşılandığı belirtildi. Galatasaray'ın kararının ardından Tarkan'ın RAMS Park'ta konser vermesi planlanan organizasyon iptal edildi.