Hablemitoğlu davası 24 Mart'a ertelendi, beş sanığın imza kontrolü kaldırıldı

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun, 18 Aralık 2002'de Ankara'daki evinin önünde suikast sonucu öldürülmesine ilişkin 10 sanığın yargılandığı davada tutuksuz sanıklar Mehmet Narin, Levent Göktaş, Fikret Emek, Aydın Köstem ve Ahmet Tarkan Mumcuoğlu'nun imza atma şeklinde uygulanan adli kontrol tedbirleri kaldırılırken il dışına çıkış yasaklarının ise devamına karar verildi. Bir sonraki duruşma 24 Mart'a bırakıldı.

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun, 18 Aralık 2002'de Ankara'daki evinin önünde öldürülmesine ilişkin 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Duruşmaya, başka davadan hükümlü olan sanık Nuri Gökhan Bozkır ile Enver Altaylı bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmaya tutuksuz sanıklar Mehmet Narin, Levent Göktaş, Fikret Emek, Aydın Köstem ve Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ile taraf avukatları katıldı.

"TAKİPSİZLİK KARARI KALDIRILDI, TAHKİKAT DERİNLEŞİYOR"

Duruşmada Hablemitoğlu ailesinin avukatı Ersan Barkın, Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmeden 4 gün önce 14 Aralık 2002 günü Eskişehir'de verdiği konferans gününe ait görüntüler ile öldürüldüğü gün alışveriş yapmak için gittiği markete ait kamera görüntülerinde tespit edilen kişilerin kimliklerinin belirlenmesi için başlatılan soruşturmanın sonuçlanmasının beklenmesini talep etti. Barkın, "Takipsizlik kararı kaldırıldı, tahkikat derinleştiriliyor. Sonuçlanmasının beklenmesini istiyoruz" dedi.

Cumhuriyet Savcısı ise aynı olaya ilişkin yürütülen soruşturmanın durumunun sorulması ve tutuksuz sanıkların adli kontrolünün devamını istedi. Sanık Mustafa Levent Göktaş ise 9 sayfadan oluşan bir savunma dilekçesini mahkemeye sundu. Tutuksuz tüm sanıklar soruşturmanın sonucunun beklenmesi ve il dışına çıkış yasağı şeklinde uygulanan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep etti.

"İDDİANAME' DEĞİL, İFTİRANAME"

Levent Göktaş'ın avukatı duruşmada şu beyanlarda bulundu:

"1245 gündür adli kontrol altında. Bu iftiranameyi hazırlayan savcı tarafından gerçeklerin çarpıtılarak kamuoyuna servis edilmesi neticesinde müvekkilim adli kontrol altında ki bunun 6 ayı tutuklulukta geçti. Eşinin mezarını ziyaret edemedi, avukatlık ofisini kapatmak zorunda kaldı, torunlarını göremedi. Bunlara neden olan ise 'iddianame' demiyorum 'iftiraname' diyorum bunu hazırlayan Zafer Ergün nedeniyle oldu. Buraya gelen tanıklar da doğruyu söylemediler. Hasan Atilla Uğur ve Refik Ali Uçarcı gerçeği anlatmadı. Hasan Atilla Uğur bu cinayetten bir gün sonra Uçarcı'yı Ergenekon dosyası kapsamında sorgulamıştır ancak bu gizlenmiştir. Bu sorgulanmamıştır. Bizce bunun araştırılması gerekmektedir."

"SAVCI, HABLEMİTOĞLU'NU TAKİP EDEN KİŞİLERİ TESPİT ETME GEREĞİ DUYMAMIŞTIR"

Tarkan Mumcuoğlu'nun avukatı Mehmet Eren Turan da şu savunmayı yaptı:

"Bir savcının hem dosya hem de kovuşturma savcısı olmasının zararını burada gördük. Hali hazırda devam eden soruşturmada Hablemitoğlu'nu takip eden şüphelilerin olduğu sabit. Bu deliller 2019'da netleştirilmiş ancak savcı bu kişileri tespit etme gereği duymamıştır. Aslında Hablemitoğlu cinayetinin maddi failleri bu dosyada değil diğer soruşturmada aranmalıdır. Bu durum basit bir yargısal hata değil çünkü biz defalarca itiraz ettik ve kesinlikle bu delilin araştırılması talebini kabul etmemiştir. Bir soruşturma savcısının cinayetle suçladığı kişilerin olay tarihinde Türkiye'de olup olmadığını soruşturması gerekirken bunu yapmamıştır. Oysa benim müvekkilim Kazakistan'dadır olay günü. Savcı pek çok kez mahkemenin suç duyurularına takipsizlik kararı verdi. Bunları yapan kişi hali hazırda artık savcılığı da bırakmıştır. Huzurdaki sanıklar bakımından en azından il dışına çıkış yasağının kaldırılması bu dosyanın önemini hafifletmeyecektir. Siz bizi çağırmasanız da biz geleceğiz. Biz bu cinayetin faillerinin ortaya çıkartılması için zaten savcıdan daha çok uğraştık. Adli kontrolle yargılamaya artık bir katkı sağlamayacak."

SONRAKİ DURUŞMA 24 MART'TA

Mahkeme, tutuksuz sanıklar Mehmet Narin, Levent Göktaş, Fikret Emek, Aydın Köstem ve Ahmet Tarkan Mumcuoğlu'nun imza atma şeklinde uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına, il dışına çıkış yasaklarının ise devamına hükmetti. Mahkeme, devam eden soruşturmanın akıbetinin sorulması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na da müzekkere yazılmasına karar verdi. Bir sonraki duruşma 24 Mart'a bırakıldı.

Kaynak: ANKA