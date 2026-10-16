Hülyanur Bostan kimdir, Hülyanur Bostan kaç yaşında, nereli?

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Hülyanur Bostan kaç yaşında, nereli soruları, yarışmacının bölüm öncesinde yayımlanan tanıtım bilgileriyle gündeme gelmesinin ardından arama motorlarında öne çıktı. Programın tanıtımında Bostan'ın moleküler biyoloji alanında eğitim gördüğü ve müzikle ilgilendiği bilgisi paylaşılırken, yaşı ve memleketine ilişkin bir ayrıntıya yer verilmedi. Bu bilgilerin bu akşamki bölümde netlik kazanması bekleniyor. Hülyanur Bostan Beyaz'la Joker'de neler anlatacak? Tüm detaylar haberimizde…

HÜLYANUR BOSTAN KİMDİR?

Hülyanur Bostan, Kanal D'nin yarışma programı Beyaz'la Joker'in 16 Ekim 2026 Cuma akşamki bölümünde yarışacak dört isimden biri. Bostan, bölümün ikinci yarışmacısı olarak Beyazıt Öztürk'ün karşısına geçecek. Moleküler biyoloji alanında eğitim gören genç yarışmacı, akademik çalışmalarının yanı sıra müziğe olan ilgisiyle de dikkat çekiyor.

HÜLYANUR BOSTAN KAÇ YAŞINDA?

Hülyanur Bostan'ın yaşına ilişkin kamuoyuyla paylaşılmış bir bilgi bulunmuyor. Programın tanıtım bilgilerinde yarışmacının yalnızca öğrenci olduğu belirtildi. Bostan'ın yaşı, yarışma sırasında kendini tanıtmasıyla birlikte öğrenilebilecek.

HÜLYANUR BOSTAN NERELİ?

Hülyanur Bostan'ın memleketi ve yaşadığı şehre ilişkin bir bilgi, bölüm öncesinde yapılan açıklamalarda yer almadı. Yarışmacının hangi üniversitede eğitim gördüğü de tanıtım bilgilerinde paylaşılmadı.

MOLEKÜLER BİYOLOJİ ÖĞRENCİSİ

Hülyanur Bostan, moleküler biyoloji alanında eğitim görüyor. Moleküler biyoloji, canlıların hücre düzeyindeki yapı ve işleyişini; DNA, RNA ve proteinler gibi biyolojik moleküller üzerinden inceleyen bir bilim dalı. Bostan'ın bu alandaki eğitimi, özellikle bilim ve biyolojiyle ilgili sorularda kendisine avantaj sağlayabilir.

TARKAN HAYRANI OLDUĞU BELİRTİLİYOR

Hülyanur Bostan'ın müzikle ilgili kişisel ilgisi de programda gündeme gelecek. Tarkan hayranı olduğu belirtilen genç yarışmacı, yarışma öncesinde gördüğü bir rüyayı Beyazıt Öztürk ve stüdyodaki seyircilerle paylaşacak. Bostan'ın anlatacağı rüyanın, bölümün dikkat çeken anlarından biri olması bekleniyor.

BEYAZ'LA JOKER 16 EKİM YARIŞMACILARI

Beyaz'la Joker'in 16 Ekim bölümünde Hülyanur Bostan'ın yanı sıra Nicola Gheibi, Adnan Yılmaz ve Halil Karakuş da yarışacak. Bölümün ilk yarışmacısı Nicola Gheibi olurken, ABD'de baklavacılık yapan ve sosyal medyada "Baklava Uncle" olarak tanınan Hamido Baklava'nın Amerika distribütörü Adnan Yılmaz, baklava üzerine belgesel hazırlama hayalini anlatacak. Gecenin son yarışmacısı olan çiftçi Halil Karakuş ise coğrafya bilgisiyle dikkat çekecek.

BEYAZ'LA JOKER SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beyaz'la Joker'in yeni bölümü 16 Ekim 2026 Cuma günü saat 20.00'de Kanal D'de yayınlanacak. Erdi Yapım imzasını taşıyan ve sunuculuğunu Beyazıt Öztürk'ün üstlendiği programın büyük ödülü 3 milyon TL. Bölüm, Kanal D'nin resmi dijital yayın kanalları üzerinden de izlenebilecek.