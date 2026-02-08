İstanbul konserleri biten Tarkan'dan duygusal mesaj

Megastar Tarkan, 7 yıl aranın ardından İstanbul'da Volkswagen Arena'da verdiği 10 konserle büyük ilgi gördü. Günlerce kapalı gişe geçen konserlerin ardından kamera karşısına geçen Tarkan, hayranlarına duygusal bir video mesaj gönderdi.

"BİRAZ BOŞLUĞA DÜŞMÜŞ GİBİYİM"

Konser maratonunun ardından evine döndüğünü söyleyen Tarkan, sahneden uzak kalmanın kendisinde yarattığı duyguyu açık sözlerle dile getirdi. Ünlü sanatçı, "Bana sorarsanız biraz boşluğa düşmüş gibiyim. Konserler o kadar müthişti ki hala etkisi ve etkiniz altındayım" ifadelerini kullandı.

"O ENERJİYİ UNUTAMIYORUM"

Konserlerde oluşan atmosferin zihninde tazeliğini koruduğunu vurgulayan Tarkan, seyircisiyle kurduğu bağa dikkat çekti. Megastar, "Yarattığımız o muazzam enerji inanılmazdı, unutamıyorum. Şimdiden özledim sizi" sözleriyle hayranlarına seslendi.

SAHNE ARKASINDAKİ EKİBE ÖZEL TEŞEKKÜR

Video mesajında yalnızca seyircisine değil, organizasyonun arkasındaki ekibe de teşekkür eden Tarkan, bu konserlerin büyük bir ekip çalışmasının ürünü olduğunu belirtti. "Jenerikte adı geçen herkese sonsuz teşekkürler. Çok iyi bir iş çıkardık hep birlikte" diyerek emeği geçenleri unutmadı.

"EN YAKIN ZAMANDA TEKRAR GÖRÜŞECEĞİZ"

Megastar, mesajını "En yakın zamanda tekrar görüşmek üzere" sözleriyle noktalarken, konserlerin sona ermesine rağmen yarattığı etkinin ve duygusal izlerin devam ettiğini bir kez daha gösterdi.

İŞTE KONSERLERDEN KAZANDIĞI RAKAM

Megastar, konserlerde toplam 23 farklı kostüm giydi ve organizasyonda yaklaşık 350 kişilik ekip görev yaptı. Toplam 10 gün süren konserleri yaklaşık 70 bin kişi izledi. Konserlerin bilet fiyatları 1500 TL ile 12 bin 600 TL arasında değişirken, localar 400 bin TL'den satışa sunuldu. Kulislere yansıyan bilgilere göre Megastar'ın İstanbul konserlerinden yaklaşık 500 milyon TL gelir elde ettiği ifade ediliyor. Söz konusu rakama ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.