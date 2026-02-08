Haberler

İstanbul konserleri biten Tarkan'dan duygusal mesaj

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Megastar Tarkan, 7 yıl aradan sonra İstanbul'da verdiği 10 konserin ardından yayınladığı videolu mesajla hayranlarına seslendi. Videoda duygularını paylaşan Tarkan, "Bana sorarsanız biraz boşluğa düşmüş gibiyim. Konserler o kadar müthişti ki hala etkisi ve etkiniz altındayım. Yarattığımız o muazzam enerji inanılmazdı, unutamıyorum. Şimdiden özledim sizi" dedi.

Megastar Tarkan, 7 yıl aranın ardından İstanbul'da Volkswagen Arena'da verdiği 10 konserle büyük ilgi gördü. Günlerce kapalı gişe geçen konserlerin ardından kamera karşısına geçen Tarkan, hayranlarına duygusal bir video mesaj gönderdi.

"BİRAZ BOŞLUĞA DÜŞMÜŞ GİBİYİM"

Konser maratonunun ardından evine döndüğünü söyleyen Tarkan, sahneden uzak kalmanın kendisinde yarattığı duyguyu açık sözlerle dile getirdi. Ünlü sanatçı, "Bana sorarsanız biraz boşluğa düşmüş gibiyim. Konserler o kadar müthişti ki hala etkisi ve etkiniz altındayım" ifadelerini kullandı.

İstanbul konserleri biten Tarkan'dan duygusal mesaj

"O ENERJİYİ UNUTAMIYORUM"

Konserlerde oluşan atmosferin zihninde tazeliğini koruduğunu vurgulayan Tarkan, seyircisiyle kurduğu bağa dikkat çekti. Megastar, "Yarattığımız o muazzam enerji inanılmazdı, unutamıyorum. Şimdiden özledim sizi" sözleriyle hayranlarına seslendi.

SAHNE ARKASINDAKİ EKİBE ÖZEL TEŞEKKÜR

Video mesajında yalnızca seyircisine değil, organizasyonun arkasındaki ekibe de teşekkür eden Tarkan, bu konserlerin büyük bir ekip çalışmasının ürünü olduğunu belirtti. "Jenerikte adı geçen herkese sonsuz teşekkürler. Çok iyi bir iş çıkardık hep birlikte" diyerek emeği geçenleri unutmadı.

"EN YAKIN ZAMANDA TEKRAR GÖRÜŞECEĞİZ"

Megastar, mesajını "En yakın zamanda tekrar görüşmek üzere" sözleriyle noktalarken, konserlerin sona ermesine rağmen yarattığı etkinin ve duygusal izlerin devam ettiğini bir kez daha gösterdi.

İstanbul konserleri biten Tarkan'dan duygusal mesaj

İŞTE KONSERLERDEN KAZANDIĞI RAKAM

Megastar, konserlerde toplam 23 farklı kostüm giydi ve organizasyonda yaklaşık 350 kişilik ekip görev yaptı. Toplam 10 gün süren konserleri yaklaşık 70 bin kişi izledi. Konserlerin bilet fiyatları 1500 TL ile 12 bin 600 TL arasında değişirken, localar 400 bin TL'den satışa sunuldu. Kulislere yansıyan bilgilere göre Megastar'ın İstanbul konserlerinden yaklaşık 500 milyon TL gelir elde ettiği ifade ediliyor. Söz konusu rakama ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Çağla Taşcı
Çağla Taşcı
Haberler.com - Magazin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan şahıs gözaltına alındı

Belediye başkanıyla ilgili skandal mesaj savcılığı harekete geçirdi
Tahran'dan Washington'a uyarı: Saldırı olursa ABD üslerini vururuz

Tahran'dan "Vururuz" tehdidi! Saydıkları listede Türkiye de var
'Dondurma ısmarlama' bahanesiyle Emre'yi ölüme götürmüş

"Dondurma ısmarlama" bahanesiyle Emre'yi ölüme götürmüş
Sigara kullanan herkese bu mesaj gidecek

Sigara kullananlar dikkat! Herkesin telefonuna bu mesaj gelecek
Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan şahıs gözaltına alındı

Belediye başkanıyla ilgili skandal mesaj savcılığı harekete geçirdi
ABD'nin petrol ablukası Küba'yı zora soktu! Oteller bir bir kapanıyor

Trump'ın petrol ablukası ülkeyi bitirdi! Oteller bir bir kapanıyor
Yeni bir dövüş sporu ortaya çıktı, başladığı gibi kıyameti kopardı

Yeni bir dövüş sporu ortaya çıktı, başladığı gibi kıyameti kopardı