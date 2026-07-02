Reynmen kimdir? Yusuf Aktaş kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya fenomeni olarak başladığı kariyerini müzik dünyasında başarıyla sürdüren Reynmen, son dönemde Tarkan ile gerçekleştirdiği iş birliğiyle yeniden gündeme geldi. Gelişmenin ardından arama motorlarında "Reynmen kimdir?", "Yusuf Aktaş kaç yaşında?" ve "Reynmen nereli?" soruları yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. İşte Reynmen'in hayatı, yaşı, memleketi ve kariyer yolculuğuna ilişkin tüm detaylar...

REYNMEN KİMDİR?

Reynmen, gerçek adıyla Yusuf Aktaş, Türk şarkıcı, sosyal medya fenomeni ve içerik üreticisidir. Sosyal medya platformlarında yayınladığı eğlenceli videolarla geniş bir kitleye ulaşan Reynmen, daha sonra müzik kariyerine adım atarak Türkiye'nin en çok dinlenen isimleri arasında yer aldı. Özellikle dijital platformlarda yayınladığı şarkılarla milyonlarca dinlenmeye ulaşan sanatçı, son dönemde Tarkan'ın söz ve bestesini yazdığı yeni şarkısıyla yeniden gündeme geldi.

REYNMEN KAÇ YAŞINDA?

Reynmen, 6 Aralık 1995 tarihinde İstanbul'da doğdu. Buna göre Reynmen, 30 yaşındadır.

REYNMEN NERELİ?

Reynmen, İstanbul doğumludur. Aslen Sivaslı olan sanatçı, çocukluk ve gençlik yıllarını İstanbul'da geçirdi.

REYNMEN'İN KARİYERİ

Reynmen, kariyerine Vine ve YouTube'da ürettiği eğlence içerikleriyle başladı. Sosyal medyada yakaladığı büyük başarının ardından müziğe yönelen sanatçı, "Derdim Olsun", "Ela", "Leila", "Melegim", "Renklensin" ve "Gitme" gibi şarkılarla dijital müzik platformlarında milyonlarca dinlenmeye ulaştı.

Kendine özgü müzik tarzı ve dijital platformlardaki güçlü etkisiyle geniş bir hayran kitlesi edinen Reynmen, zaman zaman yayınladığı klipler ve sosyal medya paylaşımlarıyla da gündem oldu. Son olarak, söz ve bestesi Megastar Tarkan'a ait yeni şarkısıyla müzikseverlerin karşısına çıkan sanatçı, yapay zeka destekli klibiyle de dikkat çekti.