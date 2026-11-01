Orhan Gencebay ve Tarkan'ın “Hatasız Kul Olmaz” düeti mest etti

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Türk müziğinin usta ismi Orhan Gencebay ile Megastar Tarkan, bir araya geldikleri buluşmada müzikseverlere unutamayacakları bir sürpriz yaşattı. Gencebay'ın bağlamasıyla çaldığı “Hatasız Kul Olmaz” eserine Tarkan da sesiyle eşlik etti. İkilinin birlikte şarkı söylediği anlar, Sevim Emre'nin paylaşımıyla ortaya çıktı.

ORHAN GENCEBAY BAĞLAMAYI ELİNE ALDI

Orhan Gencebay ile Tarkan'ın buluşmasında samimi görüntüler kaydedildi. Usta sanatçı bağlamasını eline alarak 1970'li yıllardan bu yana hafızalarda yer eden eserlerinden “Hatasız Kul Olmaz”ı çalmaya başladı. Tarkan ise Gencebay'a sesiyle eşlik etti.

İki sanatçının aynı eserde buluştuğu görüntüler, Gencebay'ın hayat arkadaşı Sevim Emre tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı. Emre, videoya “Tarkan'ımla Orhan'ım, iyi geceler” notunu ekledi.

TARKAN ŞARKIYI DAHA ÖNCE DE SESLENDİRMİŞTİ

Tarkan'ın “Hatasız Kul Olmaz” ile daha önce de özel bir bağı bulunuyor. Megastar, Orhan Gencebay'ın eserini 2012 yılında yayımlanan Orhan Gencebay ile Bir Ömür adlı saygı albümü için yeniden yorumlamıştı.

Yıllar sonra iki sanatçının aynı şarkıda bir araya gelmesi, müzikseverler açısından nostaljik bir buluşmaya dönüştü