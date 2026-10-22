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Edremit Ticaret Borsası'nda Özkan Kostak tek listeyle başkanlığa aday oldu

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Edremit Ticaret Borsası'nda Özkan Kostak tek listeyle başkanlığa aday oldu
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Edremit Ticaret Borsası'nda yeni başkanı belirleyecek seçim başladı; 78 üyenin sandık başına gitmesi bekleniyor. Tek listeyle katılan Özkan Kostak'ın, görev süresi sona eren Tarkan Denizer'in yerine başkanlığı üstlenmesi bekleniyor.

Edremit Ticaret Borsası'nda yeni dönem başkanını belirlemek üzere seçim süreci başladı. Borsa binasında gerçekleştirilen seçimlerde üyeler sandık başına giderken, başkanlık yarışına Özkan Kostak tek listeyle katıldı.

Edremit Ticaret Borsası'nda yeni dönem yönetiminin belirlenmesi için seçim heyecanı yaşanıyor. Borsa binasında gerçekleştirilen seçimlerde oy verme işlemleri başlarken, toplam 78 üyenin sandık başına gitmesi bekleniyor. Başkanlık seçimine Özkan Kostak tek liste ile katılırken, mevcut başkan Tarkan Denizer'in görev süresinin sona ermesiyle birlikte gözler seçim sonuçlarına çevrildi. Günün sonunda tamamlanacak oy verme işlemlerinin ardından yeni dönemde Edremit Ticaret Borsası Başkanlığı görevini Özkan Kostak'ın üstlenmesi bekleniyor. Seçimlerin, borsanın gelecekteki çalışmaları ve bölge ekonomisine yönelik projeleri açısından önemli bir dönüm noktası olması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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