İleri malzemede milyar dolarlık yarış: Asıl değer malzemeyi ürüne dönüştürmekte

Savunma, havacılık ve uzay sanayisinde ileri malzemeler giderek daha stratejik bir rekabet alanına dönüşüyor. Yüksek sıcaklıklara dayanabilen, düşük ağırlıkla yüksek mekanik performans sağlayan ileri seramikler ve seramik matrisli kompozitler; zırh sistemlerinden uçak motorlarına, hipersonik platformlardan termal koruma sistemlerine kadar geniş bir kullanım alanı buluyor.

Grand View Research verilerine göre küresel seramik matrisli kompozitler pazarının büyüklüğü 2025'te yaklaşık 8,8 milyar dolar seviyesine ulaştı. Pazarın 2033'e kadar 23,4 milyar dolara çıkması ve 2026–2033 döneminde yıllık ortalama yüzde 13'ün üzerinde büyümesi bekleniyor. Havacılık sektörü ise 2025 itibarıyla pazarın yüzde 43,8'i ile en büyük kullanım alanını oluşturuyor.

Büyük sanayi şirketlerinin yatırımları da bu dönüşümün yalnızca laboratuvar ölçeğinde olmadığını gösteriyor. GE Aerospace, 2025 yılında ABD'deki üretim tesisleri ve tedarik zincirine yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım açıkladı. Bunun 100 milyon doların üzerindeki bölümü yeni nesil malzemelerin ve ileri üretim teknolojilerinin ölçeklendirilmesine ayrılırken, seramik matrisli kompozit üretimi için Huntsville ve Asheville tesislerine de yeni yatırımlar yapıldı. Şirket 2026'da ABD üretimine bir 1 milyar dolar daha yatırım planladığını, bu paketin 275 milyon doların üzerindeki bölümünün savunma motorları ve ilgili üretim tesislerine yönlendirileceğini açıkladı.

İngiltere de benzer şekilde ileri malzemeleri ulusal sanayi politikası seviyesine taşıyor. İngiliz hükümeti 2026'da ileri malzemelerin laboratuvardan sanayiye geçişini hızlandırmak amacıyla 80 milyon sterlinlik National Materials Innovation Programme programını başlatırken, savunma alanında ülkenin ilk pilot ölçekli uçtan uca seramik matrisli kompozit üretim kabiliyeti oluşturuldu.

“Malzemeye sahip olmak tek başına yetmiyor”

Bu dönüşümü değerlendiren teknoloji yöneticisi ve girişimci Ergun Tarkan Çakır, ileri seramik ve zırh teknolojileri alanında faaliyet gösteren KIM Armor'ın kurucusu olarak ileri malzemelerdeki rekabete sahadan bakıyor. Çakır, bu rekabetin yalnızca hammaddeye veya belirli bir malzeme formülüne sahip olmak üzerinden okunmaması gerektiğini belirtiyor.

Çakır, “Kritik ve stratejik hammaddelere sahip olmak elbette önemli bir avantaj. Ancak bu tek başına teknoloji üstünlüğü yaratmıyor. Asıl katma değer; o hammaddenin ileri malzemeye, ileri malzemenin de tasarlanmış, test edilmiş, doğrulanmış ve sahada kullanılabilir bir ürüne dönüştürülmesiyle ortaya çıkıyor” diyor.

Çakır'a göre bu nedenle geleceğin rekabeti yalnızca malzeme bilimi üzerinden değil; tasarım, geometri, üretim teknolojileri, dijital mühendislik, kalite, test, validasyon ve ticarileştirme kabiliyetlerinin birlikte yönetilebildiği yapılar arasında yaşanacak.

Ürün değil, görev ve tehdit önce geliyor

KIM Armor'da benimsenen yaklaşımın merkezinde de bu bütünleşik mühendislik modeli bulunuyor. Şirket; bor karbür, silisyum karbür ve alümina gibi ileri seramik teknolojilerini; toz mühendisliği, geometri mühendisliği, kompozit sistemler, hassas üretim, endüstriyel XCT, laboratuvar validasyonu ve teknoloji ticarileştirme süreçleriyle birlikte ele alıyor. Bu yaklaşım, şirketin “Mission-Oriented Survivability Engineering” olarak tanımladığı, Türkçeye Görev Odaklı Beka Mühendisliği şeklinde çevrilebilecek metodolojinin temelini oluşturuyor.

Bu modelde süreç hazır bir üründen başlamıyor. Önce görev, tehdit, platform, ağırlık, mobilite ve operasyonel gereksinimler analiz ediliyor; malzeme ve sistem mimarisi daha sonra belirleniyor. Böylece koruma performansı tek bir seramiğin özelliği olarak değil, malzeme, geometri, yapısal mimari, üretim hassasiyeti ve doğrulama süreçlerinin birlikte oluşturduğu bir sistem sonucu olarak değerlendiriliyor.

Çakır, “Örneğin çok yüksek performanslı bir seramiğe sahip olabilirsiniz. Ancak onu doğru geometriyle tasarlayamıyor, kompozit yapıya entegre edemiyor, tekrarlanabilir kaliteyle üretemiyor ve test ederek doğrulayamıyorsanız ekonomik değerin büyük bölümünü yaratamıyorsunuz. İleri malzemede gerçek rekabet, malzemeyi görev odaklı mühendislik ürününe dönüştürebilmekte” değerlendirmesinde bulunuyor.

Türkiye için asıl fırsat: Know-how ihracatı

Çakır'a göre Türkiye açısından da stratejik hedef yalnızca ileri malzeme veya yarı mamul ihraç etmek olmamalı.

“Bir ülkenin hammaddesini satmasıyla, o hammaddeden geliştirilen yüksek katma değerli bir savunma veya havacılık ürününü satması arasında çok büyük ekonomik fark var. Daha da önemlisi, ürünle birlikte tasarım bilgisi, üretim prosesi, test metodolojisi ve mühendislik know-how'ı ihraç edebilmektir” diyen Çakır, bunun Türkiye'nin uluslararası sanayi zincirlerindeki konumunu da güçlendireceğini ifade ediyor.

KIM Armor'ın uzun vadeli yaklaşımı da Türkiye'deki ileri malzeme ve üretim altyapısını, ABD merkezli mühendislik, ticari geliştirme ve stratejik ortaklık faaliyetleriyle bir araya getirmeyi hedefliyor. Şirketin kurumsal yapısı; savunma, havacılık, OEM ve sistem entegratörleriyle ileri malzeme geliştirme, görev odaklı koruma programları ve uluslararası sanayi iş birliklerini destekleyecek şekilde konumlandırılıyor.

Çakır, Türkiye için en yüksek katma değerin burada oluşacağını belirterek sözlerini şöyle tamamladı: “Önceliğimiz elbette ülkemizin savunma sanayisine ve endüstrisine teknoloji ve ürün kazandırmak. Ancak sürdürülebilir büyüme için geliştirdiğimiz teknolojileri başta ABD olmak üzere müttefik ülkelerin kullanımına da sunabilmeliyiz. Hedef yalnızca malzeme ihraç eden bir ülke olmak değil; malzemeyi, mühendisliği, ürünü ve know-how'ı birlikte ihraç eden bir teknoloji ülkesi olmak olmalı.”