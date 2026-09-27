Herbalist Tarkan Güveloğlu: Propoliste en etkili içerikli üretim ülkemizde yapıldı

Haberler.com youtube kanalında Tarkan Güveloğlu, Nur Ertürk’ün sunduğu Hayatın İçinden programında Türkiye’nin bitki çeşitliliği ve propolis üretimi hakkında konuştu. Güveloğlu, özellikle yerli bitkisel ürünlerin değerinin yeterince bilinmediğini savundu.

"AVRUPA'NIN TAMAMINDA 40, BİZDE 3 BİN ENDEMİK BİTKİ VAR"

Programda Türkiye’nin coğrafi yapısının bitki çeşitliliği açısından önemli bir avantaj sağladığını belirten Herbalist Tarkan Güveloğlu, endemik bitki sayıları üzerinden dikkat çeken bir karşılaştırma yaptı. Güveloğlu, "Avrupa'nın tamamında 40, bizde 3 bin endemik bitki var." dedi.

PROPOLİS KONUSUNDA TÜRKİYE'YE DİKKAT ÇEKTİ

Güveloğlu’nun üzerinde durduğu başlıklardan biri de propolis oldu. Türkiye’de hazırlanan propolis ürünlerinin içerik açısından güçlü olduğunu savunan Güveloğlu, ülkenin sahip olduğu bitki çeşitliliğinin bu alanda önemli bir avantaj oluşturduğunu ifade etti. Türkiye’nin farklı iklim kuşaklarını aynı coğrafyada barındırması, bitkisel çeşitliliğin de geniş bir alana yayılmasını sağlıyor.

"BİZİM ÜLKEMİZDE YOK YOK"

Türkiye’de yetişen bitkilerin kalitesinin küçümsenmesini doğru bulmadığını belirten Güveloğlu, yerli ürünlerin yabancı ürünlerden daha düşük kalitede olduğu yönündeki değerlendirmelere karşı çıktı. Güveloğlu, "Koskoca Avrupa'yı birleştirseniz, Fransa'sını, İsviçre'sini, Almanya'sını, endemik bitki sayısı 20-30 tane olur, 40 tane olur. Bizim ülkemizde 3 bin tane var." ifadelerini kullandı. Ardından Türkiye’nin sahip olduğu doğal zenginliğin daha iyi değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yapan Güveloğlu, "Bizim ülkemizde yok yok." dedi.

YABANCI ÜRÜN ALGISINA TEPKİ

Tarkan Güveloğlu, Türkiye’de üretilen bitki özlerinin kalitesiz olduğu yönündeki söylemlerin ülke ekonomisi açısından da olumsuz sonuç doğurabileceğini savundu. Güveloğlu, " Türkiye'deki bitki özlerinin kalitesi düşük, Avrupa'dan geleni diyor. Bu aslında milli kayıptır." sözleriyle yerli ürünlere yönelik yaklaşımını anlattı.

Kaynak: Haberler.com