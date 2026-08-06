AHBAP Soruşturmasında Ünlü İsimlerin Bağışları Mercek Altında

AHBAP Derneği soruşturması kapsamında hazırlanan MASAK raporunda, 6 Şubat depremlerinin ardından Ajda Pekkan, Tarkan, Sibel Can, Barış Arduç, Kıvanç Tatlıtuğ'un da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin yaptığı bağışlara yer verildi. Savcılık, iyi niyetle ve depremzedelere yardım amacıyla gönderildiği değerlendirilen paraların hangi kişi ve şirketlere aktarıldığını, muhasebe kayıtlarına işlenip işlenmediği ve kampanyada belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığı araştıracak.

İYİ NİYETLE BAĞIŞ YAPTIKLARI DEĞERLENDİRİLDİ

Ahbap Derneği soruşturması kapsamında bağışlar inceleme altına alındı. Hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu raporunda, 6 Şubat 2023 depreminin ardından Ajda Pekkan, Tarkan, Sibel Can, Barış Arduç, Kıvanç Tatlıtuğ, Aras Bulut İynemli, Beyazıt Öztürk ve Afra Saraçoğlu'nun yanı sıra birçok medya mensubu, dijital içerik üreticisi ve iş insanı tarafından Ahbap Derneği'ne yapılan bağışlar yer aldı.

6 ÜNLÜ 1'ER MİLYON GÖNDERDİ

Rapora göre AHBAP Derneği hesaplarına yapılan yüksek tutarlı bağışlar arasında Ajda Pekkan, Barış Arduç, Ebru Şahin, Tarkan Tevetoğlu adına Hitt Müzik, Sibel Can adına Sibel Cangüre ve İş insanı Nevzat Aydın'ın 1 milyon lira bağış yaptığı belirtildi.

Kayıtlara göre, Tolga Çevik 997 bin 650 lira, Ali Atay 562 bin 386 lira, Ebru Gündeş 500 bin lira, Somer Sivrioğlu 500 bin lira, Genco Erkal 500 bin lira, Halit Ergenç Toplam 400 bin lira, Hasan Can Kaya 320 bin lira bağışta bulundu.

ÜNLÜLERDEN YÜZBİNLERCE LİRALIK DESTEK OLDU

MASAK kayıtlarında; Danla Bilic ve Can Yaman'ın 250'şer bin lira, Afra Saraçoğlu, Binnur Kaya, Beyazıt Öztürk, Aras Bulut İynemli, Kıvanç Tatlıtuğ, İbrahim Büyükak, Seray Kaya, Kerem Bürsin ve Engin Akyürek'in ise 200'er bin lira bağış yaptığı belirtildi.

Melis Sezen, Leyla Hazal Atay, İrem Derici, Gülse Birsel ve Burak Deniz ise 150 bin TL'lik bağışlarıyla dosyada yer aldı.

100 bin lira bağış yaptığı belirtilen isimler ise Salih Bademci, Emir Ersoy, Gökhan Tepe, Sarp Apak, İbrahim Selim, Uraz Kaygılaroğlu, Elçin Sangu oldu.

BAĞIŞLARIN DURUMU ARAŞTIRILIYOR

Savcılık, gönderilen paraların hangi kişi ve şirketlere aktarıldığını, amaçlar doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını ve bağışların durumunu araştırıyor. Öte yandan Raporda, paraların 'deprem yardımı', 'Hatay', 'deprem bölgesine yardım' ve 'bağış' açıklamalarıyla gönderildiği belirtildi. Soruşturma kapsamında isimleri geçen ünlülerin yardım amacıyla ve iyi niyetle bağış yaptıklarının değerlendirildiği belirtildi. Ayrıca, söz konusu bağışların muhasebe kayıtlarına eksiksiz işlenip işlenmediği ve banka hareketleriyle harcama belgeleri arasındaki uyum araştırılıyor. Raporda, yapılan bağışların amacı dışında kullanıldığının tespit edilmesi halinde bağışçıların şüpheli değil, mağdur veya suçtan zarar gören sıfatıyla değerlendirilebileceği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı