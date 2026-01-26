TARKAN KONSERİ BİLET AL | 2026 Şubat Tarkan konser biletleri kaç TL? Tarkan konser biletleri tükendi mi?

Tarkan hayranları için heyecan dorukta! 2026 Şubat'ında Volkswagen Arena'da gerçekleşecek olan konserler, müzikseverlere unutulmaz bir deneyim yaşatmaya hazırlanıyor. Pop müziğin efsanesi Tarkan, 3 ve 4 Şubat tarihlerinde sahne alacak ve biletler kısa sürede tükenerek hayranlarını hem sevindirdi hem de yoğun bir merak yarattı. Peki, 2026 Şubat Tarkan konser biletleri kaç TL? Tarkan konser biletleri tükendi mi? Detaylar haberimizde.

Tarkan, 2026 Şubat ayında hayranlarıyla buluşmak için gün sayıyor. Pop müziğin kralı, Volkswagen Arena'da gerçekleşecek konserler için 3 ve 4 Şubat tarihlerini belirledi. Biletler, organizasyonun internet sitesinde satışa çıktı ve kısa süre içinde yoğun ilgiyle tükendi. Konser öncesi oluşan yoğunluk, bilet almak isteyen hayranların adeta sanal sıraya girmesine neden oldu.

Tarkan konseri, hem sahne performansı hem de görsel şovuyla unutulmaz bir deneyim vaat ediyor. Bilet almak isteyenler için ise kategorilere göre fiyatlar farklılık gösteriyor.

2026 ŞUBAT TARKAN KONSER BİLETLERİ KAÇ TL?

Tarkan'ın Volkswagen Arena konserinde bilet fiyatları, sahneye olan uzaklık ve tribün kategorilerine göre değişiyor. İşte detaylı bilet fiyatları:

Saha İçi

Kuzey & Güney sahne önü ayakta: 8.925 TL

Saha içi ayakta: 3.675 TL

Tribün

VIP: 12.600 TL

Tribün 1. kategori: 9.975 TL

Tribün 2. kategori: 7.875 TL

Tribün 3. kategori: 5.775 TL

Tribün 4. kategori: 4.725 TL

Tribün 5. kategori (kısıtlı görüş): 2.625 TL

Tribün 6. kategori (kısıtlı görüş – 201 & 217 blok): 1.522,50 TL

Fiyatlar, Volkswagen Arena'nın oturma düzeni ve sahneye olan mesafeye göre belirlenmiş olup, VIP ve 1. kategori tribünler sahneyi doğrudan gören, en geniş görüş açısına sahip alanlar olarak öne çıkıyor.

TARKAN KONSER BİLETLERİ TÜKENDİ Mİ?

Evet, 3 ve 4 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek Tarkan konseri için tüm biletler kısa sürede tükendi. Saha içi ayakta ve tribün kategorilerinin tamamı, biletlerin satışa çıkmasından dakikalar içinde tükenmesi nedeniyle hayranlar arasında yoğun bir ilgi yarattı.

Sosyal medyada pek çok kullanıcı, ek konser veya yeni bilet satışı olup olmayacağını merak ediyor. Ancak şu an için resmi kanallardan yapılan açıklamalarda herhangi bir ek satış veya yeniden bilet sunumu bilgisi bulunmuyor.

TARKAN KONSER BİLETİ TEKRAR SATIŞA ÇIKAR MI?

Şu anda Tarkan konser bileti için resmi bir yeniden satış veya ek kontenjan açıklaması yapılmış değil. Organizasyon tarafından yapılabilecek olası duyurular ve ek konser ihtimali için resmi kanalların takip edilmesi önem taşıyor.

Hayranlar, biletlerin tükendiği durumlarda panik yapmadan, resmi satış kanallarını ve organizasyonun açıklamalarını düzenli olarak kontrol etmelidir.

VOLKSWAGEN ARENA OTURMA PLANI

Volkswagen Arena oturma planı, konser deneyimini maksimum seviyeye taşımak için detaylı şekilde tasarlanmıştır. Arena, saha içi ve tribünler olmak üzere iki ana bölümden oluşur.

Saha İçi: Kuzey ve güney sahne önü ayakta bölümleri, sahneye en yakın alanları oluşturur ve performansı en yakın mesafeden izleme imkânı sağlar.

Tribünler: Farklı görüş açısına sahip kategoriler mevcuttur. VIP ve 1. kategori tribünler sahneyi doğrudan gören alanlar olarak öne çıkarken, kısıtlı görüş tribünleri sahnenin yan veya arka açılarına denk gelir.

Bu oturma planı sayesinde her bilet kategorisi, sahne deneyimini farklı bir açıdan yaşama fırsatı sunuyor.