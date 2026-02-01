Tarkan'ın terli havlusunu alan hayranı mutluluktan çığlık attı
İstanbul'da 19 Ocak'tan bu yana sahne alan Megastar Tarkan, Volkswagen Arena'daki son konserinde hayranına verdiği sözü tuttu. Konser sırasında göz göze geldiği bir hayranına "Sana atacağım" diyerek işaret veren sanatçı, şarkı sonunda terini sildiği havluyu doğrudan o isme fırlattı. O anları "Manifestlemiştim" notuyla paylaşan şanslı hayranın heyecanı sosyal medyada gündem oldu.
- Tarkan, 19 Ocak'tan bu yana İstanbul'da 7 yıllık bir aranın ardından konser serisi düzenliyor.
- Tarkan, konserde bir hayranına terini sildiği siyah havluyu fırlattı.
- Tarkan'ın konserleri Volkswagen Arena'da gerçekleşiyor ve biletler haftalar öncesinden tükeniyor.
Megastar Tarkan, 7 yıllık uzun bir aranın ardından 19 Ocak'tan bu yana İstanbul'da devam eden konser serisiyle hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor. Volkswagen Arena'da gerçekleşen konserlerde biletler haftalar öncesinden tükenirken, Tarkan'ın bir hayranıyla yaşadığı "havlu diyaloğu" sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.
"SÖZ VERDİM, SANA ATACAĞIM"
Konser sırasında ön sıralarda bulunan bir hayranıyla göz göze gelen Tarkan, performansını bölmeden hayranına havlusunu vereceğine dair işaretle söz verdi. Şovun ilerleyen dakikalarında terini sildiği siyah havluyu, onlarca kişi arasından söz verdiği hayranına doğru fırlatan Megastar, hem centilmenliği hem de hayranlarıyla kurduğu samimi bağla alkış topladı.
MANİFEST GERÇEK OLDU
O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden şanslı hayran, yaşadığı heyecanı sosyal medyada "Manifestlemiştim, bana geleceğini biliyordum" notuyla paylaştı.
Görüntülerde Tarkan'ın hayranına "Okey" işareti yapması ve havluyu fırlattığı anlardaki coşku saniye saniye kaydedildi. Konser sonunda Megastar ile hatıra fotoğrafı da çektiren hayranın mutluluğu, "Mutlu sonlar tek kareye sığar" ifadesiyle paylaşıldı.
7 YILLIK ARADAN SONRA GÖRKEMLİ DÖNÜŞ
19 Ocak'ta başlayan konser serisiyle İstanbul'da adeta Tarkan rüzgarı esiyor. Megastar, hem yeni albümünden parçalar hem de klasikleşmiş hitleriyle hayranlarına unutulmaz geceler yaşatırken, sahne şovları ve enerjisiyle "Kral geri döndü" dedirtiyor.