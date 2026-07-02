Reynmen yapay zeka ile klip mi yaptı? Reynmen Tarkan'ın verdiği şarkının klibini yapay zeka ile mi yaptı?

Megastar Tarkan'ın söz ve bestesini üstlendiği yeni şarkıyı seslendiren Reynmen, bu kez yapay zeka destekli klibiyle konuşuluyor. Dijital platformlarda yayınlanan klip, kısa sürede milyonlarca kullanıcıya ulaşırken "Reynmen yapay zeka ile klip mi yaptı?" ve " Tarkan'ın verdiği şarkının klibi yapay zeka ile mi hazırlandı?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasına girdi. İşte yapay zeka ile hazırlanan klibe ilişkin merak edilenler...

TARKAN REYNMEN'E ŞARKI MI VERDİ?

Evet. Megastar Tarkan, Reynmen'in yeni şarkısına söz ve besteci olarak imza attı. İlk etapta ikilinin düet yapacağı yönünde iddialar gündeme gelse de projenin bir düet olmadığı, Tarkan'ın yazıp bestelediği şarkının Reynmen tarafından seslendirildiği ortaya çıktı. Tarkan'ın sosyal medya hesabından "Bir şeyler geliyor" notuyla yaptığı paylaşım ve Reynmen'in yayınladığı video, iş birliğini duyuran ilk paylaşımlar oldu.

REYNMEN YAPAY ZEKA İLE KLİP Mİ ÇEKTİ?

Evet. Reynmen, Tarkan imzalı yeni şarkısı için yapay zeka teknolojisiyle hazırlanan bir klip yayınladı. Dijital görsellerin ön planda olduğu klip, yayınlanmasının ardından özellikle TikTok ve Instagram başta olmak üzere sosyal medya platformlarında kısa sürede gündem oldu.

REYNMEN KİMDİR?

Reynmen, gerçek adıyla Yusuf Aktaş, 6 Aralık 1995 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Sosyal medya platformlarında ürettiği içeriklerle geniş kitleler tarafından tanınan Reynmen, daha sonra müzik kariyerine yöneldi. Yayınladığı şarkılarla dijital platformlarda milyonlarca dinlenmeye ulaşan sanatçı, son olarak söz ve bestesi Tarkan'a ait yeni şarkısıyla müzik dünyasında adından söz ettirdi.