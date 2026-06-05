Haberler

Tarkan saat kaçta çıkacak, Ankara Tarkan ne zaman sahneye çıkacak?

Tarkan saat kaçta çıkacak, Ankara Tarkan ne zaman sahneye çıkacak?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarkan konseri öncesinde hayranların en çok merak ettiği konular arasında sahne saati yer alıyor. “Tarkan saat kaçta çıkacak?” ve “Ankara Tarkan ne zaman sahneye çıkacak?” soruları yoğun şekilde araştırılırken, konsere katılacak müzikseverler program detaylarını öğrenmek istiyor.

Ankara’da gerçekleştirilecek Tarkan konseri için geri sayım sürerken, binlerce hayran ünlü sanatçının sahneye çıkacağı saati merak ediyor. “Tarkan saat kaçta çıkacak, Ankara Tarkan ne zaman sahneye çıkacak?” soruları gündemde öne çıkarken, konser programına ilişkin detaylar yakından takip ediliyor.

TARKAN KONSERİ NE ZAMAN VE NEREDE GERÇEKLEŞECEK?

Tarkan konseri, 5 Haziran 2026 tarihinde Ankara’da müzikseverlerle buluşacak. Etkinlik, Altındağ Belediyesi Millet Bahçesi konser alanında gerçekleştirilecek ve binlerce hayranın katılımıyla büyük bir organizasyona sahne olacak.

KAPI AÇILIŞ SAATİ VE KONSER BAŞLAMA ZAMANI

Organizasyon kapsamında konser alanının kapıları saat 17.00’de açılacak. Ana konser performansının ise saat 21.30’da başlaması planlanıyor. Etkinliğe katılacak izleyiciler, erken saatlerden itibaren alanda yerlerini alarak konser heyecanını yaşamaya başlayacak.

TARKAN PLANLANAN SAATTE SAHNEYE ÇIKACAK

Megastar Tarkan’ın, organizasyon programına göre 21.30’da sahneye çıkması bekleniyor. Sanatçının sevilen şarkılarını seslendireceği gecede, izleyicilere unutulmaz bir konser deneyimi sunması öngörülüyor.

ANKARA’DA BÜYÜK KONSER HEYECANI

Başkent Ankara’da düzenlenecek konser için yoğun bir katılım beklenirken, etkinlik alanında güvenlik ve organizasyon hazırlıkları da tamamlanıyor. Müzikseverler, Tarkan’ın sahne performansıyla dolu dolu bir gece yaşamaya hazırlanıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Karadeniz’de Türk balıkçı teknesine saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Karadeniz’de Türk balıkçı teknesine saldırı! Ölü ve yaralılar var
Adalar Belediyesi'ne mali şube baskını: 24 imar dosyasına el konuldu

Bir CHP'li belediyeye daha operasyon: Polis binada inceleme yapıyor

Adliye çalışanının vatandaşlarla alay ettiği video tepki çekti! Başsavcılık soruşturma başlattı

Adliye personeli vatandaşlarla alay etti! Başsavcılık devreye girdi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü Türkiye'den! Günde 6 gram altın buluyorlar, duyan oraya koşuyor

Günde 6 gram altın buluyorlar, duyan oraya koşuyor
Sahra Çölü'nde kamyon arızalandı, en az 50 kişi susuzluktan öldü

Çölde arızalanan kamyon 50 kişiye mezar oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz

Erbakan'ın sözlerini hatırlatan Erdoğan'dan yeni faiz çıkışı

Oğlunu öldüren emekli polisin ifadesi ortaya çıktı: Bir an gözüm karardı

Oğlunu öldüren emekli polisin ifadesi ortaya çıktı
Koca bir mahalleyi keneler istila etti, vatandaşlar cımbızlarla toplamaya başladı

Koca bir mahalle istila edildi, vatandaş cımbızlarla avlamaya başladı
Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'a büyük saygısızlık

Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'a büyük saygısızlık

Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları

Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları