Ankara’da gerçekleştirilecek Tarkan konseri için geri sayım sürerken, binlerce hayran ünlü sanatçının sahneye çıkacağı saati merak ediyor. “Tarkan saat kaçta çıkacak, Ankara Tarkan ne zaman sahneye çıkacak?” soruları gündemde öne çıkarken, konser programına ilişkin detaylar yakından takip ediliyor.

TARKAN KONSERİ NE ZAMAN VE NEREDE GERÇEKLEŞECEK?

Tarkan konseri, 5 Haziran 2026 tarihinde Ankara’da müzikseverlerle buluşacak. Etkinlik, Altındağ Belediyesi Millet Bahçesi konser alanında gerçekleştirilecek ve binlerce hayranın katılımıyla büyük bir organizasyona sahne olacak.

KAPI AÇILIŞ SAATİ VE KONSER BAŞLAMA ZAMANI

Organizasyon kapsamında konser alanının kapıları saat 17.00’de açılacak. Ana konser performansının ise saat 21.30’da başlaması planlanıyor. Etkinliğe katılacak izleyiciler, erken saatlerden itibaren alanda yerlerini alarak konser heyecanını yaşamaya başlayacak.

TARKAN PLANLANAN SAATTE SAHNEYE ÇIKACAK

Megastar Tarkan’ın, organizasyon programına göre 21.30’da sahneye çıkması bekleniyor. Sanatçının sevilen şarkılarını seslendireceği gecede, izleyicilere unutulmaz bir konser deneyimi sunması öngörülüyor.

ANKARA’DA BÜYÜK KONSER HEYECANI

Başkent Ankara’da düzenlenecek konser için yoğun bir katılım beklenirken, etkinlik alanında güvenlik ve organizasyon hazırlıkları da tamamlanıyor. Müzikseverler, Tarkan’ın sahne performansıyla dolu dolu bir gece yaşamaya hazırlanıyor.