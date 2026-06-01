Tarkan konser bileti Ankara 5 Haziran 2026 konseri bilet nereden, nasıl alınır?

Megastar Tarkan, Koç Topluluğu’nun 100. yıl kutlamaları kapsamında düzenlenecek etkinlikte Ankara’da sahne alacak. Konser öncesinde yapılan açıklamada sınırlı sayıdaki biletlerin belirlenen tarihte vatandaşların erişimine açılacağı bildirildi.

TARKAN ANKARA KONSERİ BİLET FİYATLARI

Tarkan’ın Ankara’da vereceği konser öncesinde en çok merak edilen konulardan biri de biletler oldu. Konserle ilgili yapılan duyuruda, etkinlik için sınırlı sayıda ücretsiz bilet dağıtılacağı bilgisi paylaşıldı. Biletlerin dağıtımına ilişkin ayrıntılar açıklanırken, vatandaşların belirlenen tarihte sistem üzerinden işlem yapabileceği belirtildi. Etkinliğe yönelik yoğun ilgi nedeniyle biletlerin kısa sürede tükenebileceği beklentisi de paylaşılan bilgiler arasında yer aldı.

Konser kapsamında dağıtılacak biletler için herhangi bir ücret alınmayacağı duyuruldu. Sınırlı sayıda hazırlanacak biletlerin genel dağıtımı belirlenen tarihte başlayacak. Vatandaşların biletlere ulaşabilmek için dağıtım sürecini yakından takip etmesi ve sistemde yer alan yönlendirmeleri izlemesi gerekecek.

TARKAN ANKARA KONSERİ ÜCRETSİZ BİLET NEREDEN, NASIL ALINIR?

Megastar Tarkan’ın Ankara konseri için ayrılan ücretsiz biletler, Biletix platformu üzerinden dağıtılacak. Yapılan açıklamaya göre sınırlı sayıdaki biletler 2 Haziran Salı günü genel erişime açılacak. Konsere katılmak isteyen vatandaşlar, belirtilen tarihten itibaren platform üzerinden bilet alma işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Yoğun talep beklenmesi nedeniyle vatandaşların satış ve dağıtım sürecinin başlamasıyla birlikte işlemlerini hızlı şekilde tamamlaması gerekecek. Ayrıca platformda uygulanacak sanal sıra sisteminin takip edilmesi istenecek. Ücretsiz biletlerden yararlanmak isteyenlerin, dağıtım süreci boyunca Biletix üzerinden yapılacak işlemleri takip etmesi gerekecek.