Megastardan mega ücret! Tarkan'ı dinlemek bir araba parası

Tarkan, 29 Ağustos’ta Marmaris’teki lüks bir otelde sahne alacak. Yalnızca otel misafirlerine açık olacak konser, 400 kişilik sınırlı bir kontenjanla gerçekleştirilecek.

Tarkan’ın sahne alacağı özel gece, “Gel Konuşalım” programında da gündeme geldi. Gazeteci Mehmet Üstündağ, konserin yapılacağı oteli arayarak organizasyonun fiyatını ve şartlarını öğrendiğini anlattı.

KONSERİ İZLEMEK İÇİN İKİ GECE KONAKLAMA ŞARTI

Üstündağ’ın verdiği bilgilere göre Tarkan’ı canlı dinlemek isteyenlerin otelde en az iki gece kalması gerekiyor. Oda-kahvaltı konaklamanın yanı sıra konseri de kapsayan paketin fiyatı ise 500 bin TL olarak açıklandı.

Sadece 400 misafirin katılabileceği organizasyon için belirlenen bu rakam, programda da şaşkınlık yarattı.

HAKAN HATİPOĞLU’NDAN DİKKAT ÇEKEN TEPKİ

500 bin TL’lik fiyatı duyan Hakan Hatipoğlu, şaşkınlığını gizleyemedi. Hatipoğlu, “Ne, bir araba parası...” diyerek açıklanan ücret karşısında verdiği tepkiyle dikkat çekti.

Kaynak: Haberler.com