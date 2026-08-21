Haberler

Megastardan mega ücret! Tarkan'ı dinlemek bir araba parası

Megastardan mega ücret! Tarkan'ı dinlemek bir araba parası
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Megastar Tarkan, 29 Ağustos’ta Marmaris’te sadece 400 kişinin izleyeceği özel bir konser verecek. Ancak ünlü şarkıcıyı tatilde dinlemek isteyenleri oldukça yüksek bir ücret bekliyor.

Tarkan, 29 Ağustos’ta Marmaris’teki lüks bir otelde sahne alacak. Yalnızca otel misafirlerine açık olacak konser, 400 kişilik sınırlı bir kontenjanla gerçekleştirilecek.

Tarkan’ın sahne alacağı özel gece, “Gel Konuşalım” programında da gündeme geldi. Gazeteci Mehmet Üstündağ, konserin yapılacağı oteli arayarak organizasyonun fiyatını ve şartlarını öğrendiğini anlattı.

KONSERİ İZLEMEK İÇİN İKİ GECE KONAKLAMA ŞARTI

Üstündağ’ın verdiği bilgilere göre Tarkan’ı canlı dinlemek isteyenlerin otelde en az iki gece kalması gerekiyor. Oda-kahvaltı konaklamanın yanı sıra konseri de kapsayan paketin fiyatı ise 500 bin TL olarak açıklandı.

Sadece 400 misafirin katılabileceği organizasyon için belirlenen bu rakam, programda da şaşkınlık yarattı.

HAKAN HATİPOĞLU’NDAN DİKKAT ÇEKEN TEPKİ

500 bin TL’lik fiyatı duyan Hakan Hatipoğlu, şaşkınlığını gizleyemedi. Hatipoğlu, “Ne, bir araba parası...” diyerek açıklanan ücret karşısında verdiği tepkiyle dikkat çekti.

Kaynak: Haberler.com
Eski bakan adına tahsisli! İşte kardeş Kuriş'in yakalandığı araçtan çıkan para

İşte kardeş Kuriş'in yakalandığı araçtan çıkan para

Bakan Gürlek duyurdu: Türkiye'den Netanyahu için kırmızı bülten talebi

Türkiye'den Netanyahu için kırmızı bülten talebi
Özgür Özel'den siyaset tarihine geçecek bir gaf daha!

Özgür Özel'den siyaset tarihine geçecek bir gaf daha!
Haberler.com
2000

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıSinan Bulduk:

500 bin liraya hangi arabaya binersin , en az 10-20 yıllık 2.el..

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTamer Çakır:

siz bu fiyata mı şaşırdınız birde buna bakın bankaya 100 milyon yatıran ayda 4,400 milyon faiz alıyor zaten sıkıntıda burada başlıyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhatice halil:

açız diye bağıranlar sıraya girer artık

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZamanla Akıllanan Adam:

konser sonrası açız edebiyatına kaldığımız yerden devam ederiz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

61 yıllık Türk devi iflas etti

61 yıllık Türk devi iflas etti
Aziz Yıldırım'dan Osman Aşkın Bak'a soğuk duş

Aziz Yıldırım'dan Osman Aşkın Bak'a soğuk duş
Sofralara gelecekti! Her yeri böcek saran fırın sahibinden çileden çıkaran sözler

Her yeri böcek saran fırının sahibinden çileden çıkaran sözler
TEKNOFEST'te nefes kesen gösteri: SAT ve SAS komandoları hayran bıraktı

TEKNOFEST'te nefes kesen anlar: SAT ve SAS komandoları hayran bıraktı
3 kardeşin ölümünde ilk bulgu belli oldu

3 kardeş ölüme nasıl gitti! İlk tespit kahretti
Met Office'ten dünyaya uyarı: Hiç böyle bir sinyal görmemiştik

Met Office'ten dünyaya uyarı: Hiç böyle bir sinyal görmemiştik
Erdal Beşikçioğlu, siyasete girdiğine pişman oldu: Özgürlüğüme kavuşunca...

Parmaklıklar ardında büyük pişmanlık yaşıyor: Özgürlüğüme kavuşunca...
UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Bir takımımız 30. sırada

Kulüpler sıralaması güncellendi! Bir takımımız 30. sırada