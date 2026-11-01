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Tarkan'dan "COP31 Türkiye" için şarkı: Wake Up

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Tarkan'dan 'COP31 Türkiye' için şarkı: Wake Up Haber Videosunu İzle
Tarkan'dan 'COP31 Türkiye' için şarkı: Wake Up
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Şarkıcı Tarkan, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı için "Uyan" isimli şarkısını İngilizceye uyarlayarak yeniden seslendirdi. "Wake Up" adıyla hazırlanan şarkının klibinde iklim değişikliğinin etkilerine dikkat çekilirken, dünyaya harekete geçme çağrısı yapıldı.

  • Sanatçı Tarkan, söz ve müziği kendisine ait olan "Uyan" şarkısını COP31 için İngilizceye uyarlayarak "Wake Up" adıyla yeniden seslendirdi.
  • COP31, Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek.
  • Şarkının klibinde iklim değişikliğinin etkilerine dikkat çekilerek harekete geçme çağrısı yapıldı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek COP31 için hazırlıklar sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yürüttüğü hazırlıklar kapsamında sanatçılar ve gönüllüler de iklim değişikliğine yönelik farkındalık çalışmalarına katılıyor.

ŞARKININ SÖZ VE MÜZİĞİ TARKAN'A AİT

Şarkıcı Tarkan, söz ve müziği kendisine ait olan "Uyan" isimli şarkısını iklim zirvesi için İngilizceye uyarlayarak "Wake Up" adıyla yeniden seslendirdi.

İKLİM KRİZİNE KARŞI HAREKETE GEÇME ÇAĞRISI

İklim değişiklikleri ve çevre sorunlarına ilişkin görüntülerin yer aldığı klipte, bireysel ve toplumsal sorumluluğun önemine dikkat çekiliyor.

Şarkının Türkçesinde "Uyan, uyan, dostum, uyan. Koy elini kalbine vaktimiz dolmadan" sözleriyle zaman kaybetmeden harekete geçilmesi  gerektiği vurgulanıyor. Dayanışma ve ortak mücadele mesajlarının da yer aldığı şarkıda, iklim değişikliği karşısında umutsuzluğa kapılmadan birlikte hareket edilmesi çağrısı yapılıyor.

Türkiye, zirveye yönelik farkındalık çalışmaları kapsamında daha önce de "Let's COP" isimli İngilizce bir şarkı hazırlamıştı. Tarkan'ın "Wake Up" çalışması da COP31 için gerçekleştirilen müzik projeleri arasında yer aldı.

Kaynak: ANKA
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