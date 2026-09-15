Nevşehir'deki 'faili meçhul' dosyasında 4 tutuklama
+35 sitede yayında
Güncelleme:
ŞÜPHELİLERDEN 4’Ü TUTUKLANDINevşehir’in Ürgüp ilçesinde 2008 yılında öldürülen ve dosyası 'faili meçhul' olarak kayda geçen Sedat Ünal cinayetine ilişkin yeniden yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden Murat Bedir, Hakan, Tarkan ve Tahsin...
ŞÜPHELİLERDEN 4'Ü TUTUKLANDI
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde 2008 yılında öldürülen ve dosyası 'faili meçhul' olarak kayda geçen Sedat Ünal cinayetine ilişkin yeniden yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden Murat Bedir, Hakan, Tarkan ve Tahsin Galitekin, tutuklandı. A.G., D.T., Y.B. ise serbest bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı