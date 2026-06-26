Milyonlar merak ediyordu! İşte A Milli Takımımızın attığı gol sonrası çalan şarkı

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda A Milli Futbol Takımımız, D Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında ABD ile karşı karşıya geldi.

İLK GOL ARDA GÜLER'DEN GELDİ

Mücadelenin 10. dakikasında A Milli Takımımızın hızlı gelişen hücumunda sağ çaprazda topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın pasıyla ceza sahasına giren Arda Güler, düzgün bir vuruşla durumu 1-1'e getirdi. Bu gol, milli takımımızın turnuvadaki ilk golü oldu.

ORKUN KÖKÇÜ İLE ÖNE GEÇTİK

A Milli Takımımız, 31. dakikada ABD karşısında Orkun Kökçü'nün golüyle 2-1 öne geçti. Organize gerçekleşen hücumda Kenan Yıldız'dan topu alan Arda Güler tek pasla Eren Elmalı'yı çizgiye indirdi, Eren'in yerden pasına kale ağzında vuruşunu yapan Orkun, takımımızı öne geçirdi.

ÇALAN ŞARKI TARKAN'DAN

Dünya Kupası'nda her ülkenin daha önceden belirlediği şarkılar, attıkları golden sonra çalınıyordu. Ay-yıldızlıların ilk iki maçta gol atamaması sonrası millilerimizin seçtiği şarkı merak edilmeye başlanmıştı. Bu merak ABD karşısında son buldu. Arda Güler ve Orkun Kökçü'nün attığı gollerin ardından Tarkan'ın Bir Oluruz Yolunda şarkısının çaldığı duyuldu.