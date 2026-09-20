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Berlin sokaklarında Tarkanlı, halaylı seçim kutlaması

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Berlin sokaklarında Tarkanlı, halaylı seçim kutlaması
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Almanya’da yapılan Berlin eyalet seçimlerinde sandık çıkış anketlerine göre, başbakan adayı Elif Eralp liderliğindeki Sol Parti yüzde 24,5 oy alarak seçimi ilk sırada tamamladı. Tarihi başarının ardından partililer, zaferi Berlin sokaklarında Tarkan şarkıları eşliğinde halay çekerek kutladı.

Almanya’nın başkenti Berlin’de gerçekleştirilen eyalet seçimlerinin ardından açıklanan ilk sandık çıkış anketleri, ülke siyasetinde dengeleri değiştiren bir sonucu ortaya koydu.

ELİF ERALP LİDERLİĞİNDE TARİHİ BAŞARI

Başbakanlığa Türk kökenli siyasetçi Elif Eralp’i aday gösteren Sol Parti (Die Linke), oyların yüzde 24,5’ini alarak sandıktan birinci parti olarak çıktı.  Seçim kampanyası boyunca toplumsal eşitlik, konut krizinin çözümü ve kapsayıcı sosyal politikalar üzerine vurgu yapan Elif Eralp’in adaylığı, Berlin seçmeninde geniş karşılık buldu. Henüz sonuçlar kesinleşmese de sandık çıkış anketlerinin sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Sol Parti’nin kentteki en güçlü siyasi aktör konumuna yükseldiği belgelendi.

TARKAN ŞARKILARI EŞLİĞİNDE HALAYLI KUTLAMA

Seçim sonuçlarının ilanıyla birlikte parti binası önünde ve Berlin sokaklarında toplanan coşkulu kalabalık kutlamalara başladı. Tarihi zaferi coşkuyla karşılayan partililerin, Tarkan şarkıları eşliğinde halay çekerek galibiyeti kutlaması geceye damga vuran renkli görüntüler oluşturdu.

Kaynak: Haberler.com
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