Tarkan, Ankara'da sevenleriyle buluştu

MEGASTAR Tarkan, Ankara'da verdiği konserle binlerce dinleyicisiyle buluştu.

Tarkan, Ankara'da Koç topluluğunun 100'ncü yıl kutlamaları kapsamında Millet Bahçesi'nde sahne alarak sevenleri ile bir araya geldi. Tarkan, konserde son albümündeki parçalarının yanı sıra unutulmayan şarkılarını da seslendirdi. Millet Bahçesi'ne yoğun güvenlik önlemleri ile kurulan konser alanında sevenleriyle buluşan şarkıcı, konser öncesinde izleyicilere, "Ankara, yağmura rağmen bu gece eğleneceğiz durmak yok" diye seslendi. Tarkan, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.

KONSER ALANI SAATLER ÖNCESİNDE DOLDU

Tarkan'ın konser verdiği alanı saatler öncesinden dolduran hayranları çok heyecanlı olduklarını, konserden bir gece önce uyuyamadıklarını söylediler. Tarkan'ın bir hayranı ise konser için Abu Dabi'den geldiğini belirtip, çok mutlu olduğunu ve sabırsızlıkla Tarkan'ın sahneye çıkmasını beklediğini dile getirdi. Hayranları, Tarkan'ın şarkılarına konserin sonuna kadar eşlik ettiler.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı