Yıldız Tilbe'den Tarkan'a sitem: Davet etmedi

Tarkan'ın İstanbul'daki konser turnesinin yankıları devam ediyor. Orhan Gencebay, Mabel Matiz, Sibel Can, Ajda Pekkan ve Ata Demirer gibi isimlerin konuk olduğu konserlerde, Yıldız Tilbe'nin yer almaması dikkat çekmişti.

Geçtiğimiz gün objektiflere yansıyan Tilbe, Tarkan konserine katılmamasının sebebini açık yüreklilikle açıkladı:

"Konserler güzeldi. Gitmek istemedim değil, davet almadım. Davet alsaydım belki giderdim."

Söyledikleri, magazin dünyasında kısa sürede konuşulurken, Tilbe'nin sitemi sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

Tarkan ile Yıldız Tilbe'nin yolları 90'lı yıllarda kesişmişti. Yıldız Tilbe, Kış Güneş'i şarkısını Tarkan'a vermişti ve müzikal birliktelikleri beğeni toplamıştı. Dönemin efsane şarkısı Kış Güneşi'yle Tarkan rekorlar kırmıştı.