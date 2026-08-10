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Zara Larsson İstanbul'da Tarkan'ın 'Dudu'suyla Sahneye Çıktı

Zara Larsson İstanbul'da Tarkan'ın 'Dudu'suyla Sahneye Çıktı
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İsveçli pop yıldızı Zara Larsson, ilk kez İstanbul'da konser verdi. Tarkan'ın 'Dudu' şarkısıyla sahneye çıkan Larsson, sokak kedileri için yaptığı sosyal medya paylaşımı ve bir hayranını sahneye davet etmesiyle geceye Türkiye'ye özgü dokunuşlar kattı.

(ANKARA) - İsveçli pop yıldızı Zara Larsson, dün ilk kez İstanbul'da sahne aldı. Larsson, Tarkan'ın "Dudu" şarkısıyla sahneye çıkması ve İstanbul'un sokak kedileri için sosyal medyadan yaptığı göndermeyle geceye Türkiye'ye özgü dokunuşlar kattı. Şarkıcı ayrıca konser sırasında seyirciler arasından bir hayranını sahneye davet etti.

İsveçli pop şarkıcısı Zara Larsson, dün Pozitif Vibrations konser serisi kapsamında İstanbul'daki Bonus Parkorman'da sahne alarak Türkiye'de ilk kez konser verdi.

Türk-Amerikalı sanatçı INJI'nin açılış performansının ardından Larsson, "Lush Life", "Never Forget You", "Symphony", "Ain't My Fault", "Ruin My Life" ve "Can't Tame Her" gibi en bilinen şarkılarından oluşan bir repertuvar seslendirdi.

Larsson, konserin açılışında Türk pop yıldızı Tarkan'ın "Dudu" şarkısı eşliğinde dans ederek sahneye çıktı. Bu an seyircilerden büyük ilgi gördü.

Şarkıcı, konser öncesinde de İstanbul'un sokak kedilerine gönderme yapan bir paylaşımda bulundu. Yüzüne kedi bıyıkları makyajı yapılmış bir fotoğraf paylaşan Larsson, gönderisine "İstanbul için miyav! Kediler şehri" notunu düştü.

Konser sırasında da Larsson, seyirciler arasından bir hayranını sahneye davet etti ve hayran, Larsson ve profesyonel dansçılarıyla birlikte koreografiye eşlik etti.

Larsson, önceki turnelerinde de "Lush Life" performansı sırasında seyirciler arasından hayranlarını sahneye davet ediyordu. Genellikle genç kadın hayranlarını seçen Larsson'ın İstanbul konserinde bu kez bir erkek hayranını sahneye çağırması dikkati çekti.

İstanbul konseri, 28 yaşındaki İsveçli şarkıcının uluslararası popülerliğinin arttığı ve özellikle sosyal medya platformlarında yeniden yoğun ilgi gördüğü bir dönemde gerçekleşti. Larsson, 2008'de İsveç yetenek yarışması "Talang"ı kazanmasının ardından tanınmış, 2015'te yayımlanan "Lush Life" ile uluslararası başarı yakalamıştı.

Sanatçının son albümü "Midnight Sun" ise 2025'te yayınlandı. Larsson, son albümüyle özellikle TikTok, Instagram gibi platformlarda geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmaya devam ediyor.

Kaynak: ANKA
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