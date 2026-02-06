Haberler

Tarkan İstanbul konserlerinden ne kadar kazandı?
Güncelleme:
İstanbul'da 10 gece boyunca sahne alan Tarkan, hayranlarını coşturdu ve konserleriyle gündeme damgasını vurdu. Tarkan'ın İstanbul'daki 10 konserlik serisinin ekonomik boyutu da müzik dünyasında konuşuluyor. Kulislere yansıyan bilgilere göre Tarkan İstanbul konserlerinden ne kadar kazandı? Detaylar haberimizde.

Megastar Tarkan, İstanbul'daki 10 konserlik muhteşem performans serisini tamamladı. Sanatçının sahne enerjisi ve sahneye konuk ettiği ünlü isimlerle konserler yoğun ilgi gördü. Konserlerin ardından gündeme gelen konu ise Tarkan'ın elde ettiği gelir oldu. Peki, Tarkan İstanbul konserlerinden ne kadar kazandı? Detaylar...

BİLETLER KAPIŞ KAPIŞ GİTTİ

Tarkan'ın İstanbul konserleri, bilet satışlarıyla da dikkat çekti. 10 gece boyunca sahnede olan sanatçı, binlerce hayranıyla buluştu. Her bir konser salonu dolup taşarken, Tarkan'ın sahne performansı izleyicilerden tam not aldı. Konserler öncesinde biletler hızlı bir şekilde tükenirken, sosyal medyada yoğun ilgi ve paylaşım yaşandı.

BAZI KONSERLERDE ÜNLÜLER DE SAHNEYE ÇIKTI

Tarkan'ın konser serisi sadece müzikseverler için değil, ünlü isimler için de özel anlara sahne oldu. Bazı gecelerde sürpriz konuklar sahneye çıkarak atmosferi daha da renklendirdi.

Cem Yılmaz, Tarkan'ın sahnesinde izleyicilerle buluştu

Sibel Can, Ata Demirer ve Ajda Pekkan da sahneye çıkarak Megastar'ı yalnız bırakmadı

Konserlerdeki bu sürpriz konuklar, sosyal medyada yoğun ilgi gördü ve gündem oldu

Sahneye çıkan ünlülerle birlikte Tarkan, hem hayranlarını hem de sanatçı dostlarını selamlayarak konserleri unutulmaz bir deneyime dönüştürdü.

Tarkan'ın İstanbul'daki 10 konserlik serisinin ekonomik boyutu da müzik dünyasında konuşuluyor. Kulislere yansıyan bilgilere göre, sanatçının elde ettiği gelir yaklaşık 500 milyon TL olarak ifade ediliyor. Bu rakam, konser endüstrisinde nadir görülen bir başarıyı temsil ediyor.

MEGASTARIN İSTANBUL ZİRVE PERFORMANSI

İstanbul'da 10 gece boyunca sahne alan Tarkan, sadece müzik performansıyla değil, sahneye çıkan sürpriz ünlüler ve elde ettiği yüksek gelirle de gündemde kaldı. Biletlerin tükenmesi, konuk sanatçılar ve kulislere yansıyan kazanç bilgileri, konserlerin ne kadar özel olduğunu gözler önüne seriyor.

